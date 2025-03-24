Около 77,6% россиян откладывают денежные средства для будущего своих детей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного маркетплейсом «Финуслуги».
«Большинство — 77,6% — опрошенных россиян откладывают деньги на будущее своего ребенка. <...> На будущее своего ребенка откладывают 81% мужчин и 76% женщин. Половина (50%) из тех, кто пока не формирует таких накоплений, планируют начать это делать в будущем», — передает «Газета.Ru» результаты опроса. В то же время, 11% участников опроса планируют сформировать капитал для своих детей к моменту достижения ими совершеннолетия.
Большинство участников опроса (68,5%) указали на отсутствие свободных средств как на основную причину невозможности создания финансового резерва для будущего своих детей. Около 7,2% опрошенных выразили опасения относительно потери стоимости своих накоплений вследствие инфляции или финансовых кризисов. Примерно 6,1% признали, что они не задумывались о необходимости откладывать средства для ребенка.
Что касается методов накопления средств для будущего детей, то наибольшей популярностью пользуются банковские вклады: в них планируют инвестировать 56,8% респондентов. Еще 23,7% опрошенных предпочитают вкладывать средства в ценные бумаги, бизнес или недвижимость. Среди тех, кто выбирает банковские вклады, количество женщин (44%) незначительно превышает количество мужчин (42%). В то время как среди сторонников инвестиций в ценные бумаги и прочие активы мужчин насчитывается 22%, а женщин — 17%.
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