23 марта 2025

Тюменский блогер пожаловалась Павлу Воле на депрессию

Блогер из Тюмени стала гостем шоу Павла Воли на канале ТНТ
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменка Елена Самчук снимает короткие видео о своей жизни
Тюменка Елена Самчук снимает короткие видео о своей жизни Фото:

Тюменский блогер Елена Самчук стала гостем шоу Павла Воли, которое выходит на ТНТ. В эфире телеканала девушка пожаловалась ведущему на депрессию.

«Родила 2,5 года назад, и до сих пор не могу в себя прийти. На самом деле снимаю видео для соцсетей. И делаю это в том городе, где живу», — рассказала Воле Самчук.

Отмечается, что гостями шоу кроме Самчук стали Саша Стоун, Дава и другие известные блогеры. У Самчук больше 1,2 миллионов подписчиков только в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России).

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Тюменский блогер Елена Самчук стала гостем шоу Павла Воли, которое выходит на ТНТ. В эфире телеканала девушка пожаловалась ведущему на депрессию. «Родила 2,5 года назад, и до сих пор не могу в себя прийти. На самом деле снимаю видео для соцсетей. И делаю это в том городе, где живу», — рассказала Воле Самчук. Отмечается, что гостями шоу кроме Самчук стали Саша Стоун, Дава и другие известные блогеры. У Самчук больше 1,2 миллионов подписчиков только в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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