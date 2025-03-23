Тюменский блогер пожаловалась Павлу Воле на депрессию

Тюменка Елена Самчук снимает короткие видео о своей жизни
Тюменский блогер Елена Самчук стала гостем шоу Павла Воли, которое выходит на ТНТ. В эфире телеканала девушка пожаловалась ведущему на депрессию.
«Родила 2,5 года назад, и до сих пор не могу в себя прийти. На самом деле снимаю видео для соцсетей. И делаю это в том городе, где живу», — рассказала Воле Самчук.
Отмечается, что гостями шоу кроме Самчук стали Саша Стоун, Дава и другие известные блогеры. У Самчук больше 1,2 миллионов подписчиков только в Instagram (сеть запрещена на территории РФ; принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России).
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