23 марта 2025

Независимое издание в Коми-Пермяцком округе оказалось на грани закрытия

В Пермском крае газета «Парма-Новости» объявила сбор донатов на работу редакции
© Служба новостей «URA.RU»
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Газета планирует собрать 100 тысяч рублей для продолжения работы
Газета планирует собрать 100 тысяч рублей для продолжения работы Фото:

Газета «Парма-Новости», которая освещает жизнь Коми-Пермяцкого округа Пермского края, оказалась на грани закрытия. Финансовое положение издания в редакции называют критическим. Журналисты объявили сбор пожертвований от читателей, чтобы спасти газету.

«Закрывать газету „Парма-Новости“ очень-преочень не хочется. Но ситуация критическая, поэтому вынуждены обратиться за вашей финансовой поддержкой. Любая помощь — и 50, и 100, и 1000 рублей, отправленные вами, смогут сохранить одно из немногих независимых изданий», — говорится на странице издания в соцсети «ВКонтакте».

Учредителем газеты «Парма-Новости» и сайта Parmanews является ООО «Печатный Дом». Владелец компании Яна Яновская — главный редактор издания. По данным сервиса СБИС, ООО «Печатный Дом» работает в убыток последние несколько лет. В 2024 году чистая прибыль компании составила -163,7 тыс. рублей. За ООО числится налоговая задолженность в 55 тыс. рублей.

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Газета «Парма-Новости», которая освещает жизнь Коми-Пермяцкого округа Пермского края, оказалась на грани закрытия. Финансовое положение издания в редакции называют критическим. Журналисты объявили сбор пожертвований от читателей, чтобы спасти газету. «Закрывать газету „Парма-Новости“ очень-преочень не хочется. Но ситуация критическая, поэтому вынуждены обратиться за вашей финансовой поддержкой. Любая помощь — и 50, и 100, и 1000 рублей, отправленные вами, смогут сохранить одно из немногих независимых изданий», — говорится на странице издания в соцсети «ВКонтакте». Учредителем газеты «Парма-Новости» и сайта Parmanews является ООО «Печатный Дом». Владелец компании Яна Яновская — главный редактор издания. По данным сервиса СБИС, ООО «Печатный Дом» работает в убыток последние несколько лет. В 2024 году чистая прибыль компании составила -163,7 тыс. рублей. За ООО числится налоговая задолженность в 55 тыс. рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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