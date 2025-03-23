Независимое издание в Коми-Пермяцком округе оказалось на грани закрытия

Газета «Парма-Новости», которая освещает жизнь Коми-Пермяцкого округа Пермского края, оказалась на грани закрытия. Финансовое положение издания в редакции называют критическим. Журналисты объявили сбор пожертвований от читателей, чтобы спасти газету.
«Закрывать газету „Парма-Новости“ очень-преочень не хочется. Но ситуация критическая, поэтому вынуждены обратиться за вашей финансовой поддержкой. Любая помощь — и 50, и 100, и 1000 рублей, отправленные вами, смогут сохранить одно из немногих независимых изданий», — говорится на странице издания в соцсети «ВКонтакте».
Учредителем газеты «Парма-Новости» и сайта Parmanews является ООО «Печатный Дом». Владелец компании Яна Яновская — главный редактор издания. По данным сервиса СБИС, ООО «Печатный Дом» работает в убыток последние несколько лет. В 2024 году чистая прибыль компании составила -163,7 тыс. рублей. За ООО числится налоговая задолженность в 55 тыс. рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!