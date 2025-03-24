ЦБ продлил ограничения на переводы средств нерезидентов за рубеж

© Служба новостей «URA.RU»
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ЦБ РФ с 1 апреля и на полгода продолжит приостановку переводов средств нерезидентов за рубеж
ЦБ РФ с 1 апреля и на полгода продолжит приостановку переводов средств нерезидентов за рубеж Фото:

Банк России объявил о продлении существующих ограничений на международные переводы средств для нерезидентов из стран, которые классифицируются как недружественные. Эти меры будут действовать в течение следующих шести месяцев, начиная с 1 апреля 2025 года. 

«Банк России сохранил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих», — говорится в telegram-канале регулятора.

Введенные впервые 1 апреля 2022 года данные ограничения охватывают операции по переводу денежных средств, которые осуществляют как физические, так и юридические лица через счета, открытые у указанных финансовых посредников. По словам представителей ЦБ РФ, такие меры необходимы для обеспечения финансовой стабильности в стране.

Кроме того, остаются в силе ограничения на переводы через международные системы денежных переводов, которые не должны превышать 10 тысяч долларов США или эквивалента в другой валюте. Центральный банк также разрешил нерезидентам, работающим на территории России, пересылать за границу средства в размере получаемой заработной платы.

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Банк России объявил о продлении существующих ограничений на международные переводы средств для нерезидентов из стран, которые классифицируются как недружественные. Эти меры будут действовать в течение следующих шести месяцев, начиная с 1 апреля 2025 года.  «Банк России сохранил ограничения на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих», — говорится в telegram-канале регулятора. Введенные впервые 1 апреля 2022 года данные ограничения охватывают операции по переводу денежных средств, которые осуществляют как физические, так и юридические лица через счета, открытые у указанных финансовых посредников. По словам представителей ЦБ РФ, такие меры необходимы для обеспечения финансовой стабильности в стране. Кроме того, остаются в силе ограничения на переводы через международные системы денежных переводов, которые не должны превышать 10 тысяч долларов США или эквивалента в другой валюте. Центральный банк также разрешил нерезидентам, работающим на территории России, пересылать за границу средства в размере получаемой заработной платы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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