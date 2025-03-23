Пешеходам приготовиться: когда в Курган вернутся электросамокаты

Электросамокаты вернутся в Курган во второй половине апреля
В Кургане во второй половине апреля ожидается возвращение электросамокатов. Об этом сообщает telegram-канал «Курганистан».
В этом году парк самокатов будет насчитывать около 300 единиц. «Пока что это ориентировочные даты, все может сдвинуться. Изменится ли цена — пока неизвестно», — пишет канал со ссылкой на комментарий пресс-службы МТС Юрент.
Ранее URA.RU сообщало, что в апреле также вернуться самокаты в Екатеринбург. Они появятся, как только на тротуарах растает снег.
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