23 марта 2025

Пешеходам приготовиться: когда в Курган вернутся электросамокаты

Электросамокаты вернутся в Курган во второй половине апреля
© Служба новостей «URA.RU»
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Электросамокаты вернутся в Курган во второй половине апреля
Электросамокаты вернутся в Курган во второй половине апреля Фото:

В Кургане во второй половине апреля ожидается возвращение электросамокатов. Об этом сообщает telegram-канал «Курганистан».

В этом году парк самокатов будет насчитывать около 300 единиц. «Пока что это ориентировочные даты, все может сдвинуться. Изменится ли цена — пока неизвестно», — пишет канал со ссылкой на комментарий пресс-службы МТС Юрент.

Ранее URA.RU сообщало, что в апреле также вернуться самокаты в Екатеринбург. Они появятся, как только на тротуарах растает снег.

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В Кургане во второй половине апреля ожидается возвращение электросамокатов. Об этом сообщает telegram-канал «Курганистан». В этом году парк самокатов будет насчитывать около 300 единиц. «Пока что это ориентировочные даты, все может сдвинуться. Изменится ли цена — пока неизвестно», — пишет канал со ссылкой на комментарий пресс-службы МТС Юрент. Ранее URA.RU сообщало, что в апреле также вернуться самокаты в Екатеринбург. Они появятся, как только на тротуарах растает снег.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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