Цены на новое жилье в Челябинске побили очередной рекорд

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Стоимость квадратного метра в новостройках бьет рекорды
Стоимость квадратного метра в новостройках бьет рекорды Фото:

Цена квадратного метра в новостройках Челябинска обновила рекорд, почти достигнув уровня в 150 тысяч рублей. Об этом сообщают аналитики рынка.

«Средняя цена квадратного метра в предложении на рынке первичной недвижимости Челябинска в феврале достигла новой отметки 149,1 тысячи рублей. По сравнению с сентябрем, когда средняя цена составляла 140,5 тысячи рублей, квадратный метр подорожал на 8,6 тысячи», — информирует сервис цифровой аналитики «Объектив.РФ».

При этом на продажу в Челябинске в феврале были выставлены выставлена 351 тысяча квадратных метров новой жилой недвижимости. Это на 13,6% больше, чем в январе.

При этом аналитики отмечают, что рост цены противоречит рыночной ситуации со стагнирующим спросом. Для поддержания спроса застройщики активно используют инструмент рассрочки.

Также эксперты констатируют, что цена в предложении и в сделке может отличаться. Так, при цене в предложении в 149,1 тысячи рублей за квадрат, стоимость квадратного метра в сделке в феврале в Челябинске составила 130 тысяч рублей.

Говоря о будущем, эксперты рынка прогнозируют продолжение увеличения стоимости средней цены квадратного метра на рынке новостроек. Это связано с ростом стоимости строительных работ и материалов, с увеличением затрат на фонд оплаты труда, инфляцией и другими факторами.

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Цена квадратного метра в новостройках Челябинска обновила рекорд, почти достигнув уровня в 150 тысяч рублей. Об этом сообщают аналитики рынка. «Средняя цена квадратного метра в предложении на рынке первичной недвижимости Челябинска в феврале достигла новой отметки 149,1 тысячи рублей. По сравнению с сентябрем, когда средняя цена составляла 140,5 тысячи рублей, квадратный метр подорожал на 8,6 тысячи», — информирует сервис цифровой аналитики «Объектив.РФ». При этом на продажу в Челябинске в феврале были выставлены выставлена 351 тысяча квадратных метров новой жилой недвижимости. Это на 13,6% больше, чем в январе. При этом аналитики отмечают, что рост цены противоречит рыночной ситуации со стагнирующим спросом. Для поддержания спроса застройщики активно используют инструмент рассрочки. Также эксперты констатируют, что цена в предложении и в сделке может отличаться. Так, при цене в предложении в 149,1 тысячи рублей за квадрат, стоимость квадратного метра в сделке в феврале в Челябинске составила 130 тысяч рублей. Говоря о будущем, эксперты рынка прогнозируют продолжение увеличения стоимости средней цены квадратного метра на рынке новостроек. Это связано с ростом стоимости строительных работ и материалов, с увеличением затрат на фонд оплаты труда, инфляцией и другими факторами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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