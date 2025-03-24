Цены на новое жилье в Челябинске побили очередной рекорд

Цена квадратного метра в новостройках Челябинска обновила рекорд, почти достигнув уровня в 150 тысяч рублей. Об этом сообщают аналитики рынка.
«Средняя цена квадратного метра в предложении на рынке первичной недвижимости Челябинска в феврале достигла новой отметки 149,1 тысячи рублей. По сравнению с сентябрем, когда средняя цена составляла 140,5 тысячи рублей, квадратный метр подорожал на 8,6 тысячи», — информирует сервис цифровой аналитики «Объектив.РФ».
При этом на продажу в Челябинске в феврале были выставлены выставлена 351 тысяча квадратных метров новой жилой недвижимости. Это на 13,6% больше, чем в январе.
При этом аналитики отмечают, что рост цены противоречит рыночной ситуации со стагнирующим спросом. Для поддержания спроса застройщики активно используют инструмент рассрочки.
Также эксперты констатируют, что цена в предложении и в сделке может отличаться. Так, при цене в предложении в 149,1 тысячи рублей за квадрат, стоимость квадратного метра в сделке в феврале в Челябинске составила 130 тысяч рублей.
Говоря о будущем, эксперты рынка прогнозируют продолжение увеличения стоимости средней цены квадратного метра на рынке новостроек. Это связано с ростом стоимости строительных работ и материалов, с увеличением затрат на фонд оплаты труда, инфляцией и другими факторами.
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