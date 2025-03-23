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20 марта 2025

Петербурженка отсудила у гипермаркета 264 тысячи рублей за падение

© Служба новостей «URA.RU»
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Задолженность перед пострадавшей была погашена в полном объеме
Задолженность перед пострадавшей была погашена в полном объеме Фото:

В Петербурге приставы взыскали с торговой сети компенсацию более 264 тысяч рублей в пользу упавшей покупательницы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФССП по Санкт-Петербургу.

«Судебные приставы взыскали в пользу 63-летней петербуженки, сломавшую ногу в гипермаркете несколько лет назад, компенсацию морального вреда. Покупательница получила более 264 тысяч рублей», — пишет пресс-служба органа.

Инцидент произошел несколько лет назад, когда петербурженка пришла в гипермаркет за покупками. В отделе фруктов и овощей она поскользнулась на ягодах сливы, которые оказались на полу. В результате падения женщина получила закрытый перелом ноги. Пострадавшая обратилась в районный суд, который поддержал ее требования о компенсации морального вреда.

Судебный пристав уведомил гипермаркет о возбуждении исполнительного производства и предупредил о последствиях неисполнения решения. Задолженность перед пострадавшей была погашена в полном объеме, исполнительное производство было завершено фактическим исполнением.

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В Петербурге приставы взыскали с торговой сети компенсацию более 264 тысяч рублей в пользу упавшей покупательницы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФССП по Санкт-Петербургу. «Судебные приставы взыскали в пользу 63-летней петербуженки, сломавшую ногу в гипермаркете несколько лет назад, компенсацию морального вреда. Покупательница получила более 264 тысяч рублей», — пишет пресс-служба органа. Инцидент произошел несколько лет назад, когда петербурженка пришла в гипермаркет за покупками. В отделе фруктов и овощей она поскользнулась на ягодах сливы, которые оказались на полу. В результате падения женщина получила закрытый перелом ноги. Пострадавшая обратилась в районный суд, который поддержал ее требования о компенсации морального вреда. Судебный пристав уведомил гипермаркет о возбуждении исполнительного производства и предупредил о последствиях неисполнения решения. Задолженность перед пострадавшей была погашена в полном объеме, исполнительное производство было завершено фактическим исполнением.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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