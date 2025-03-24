Названа самая главная угроза для детей

ВЦИОМ: травля в интернете является главной угрозой для ребенка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кибербуллинг - это главная угроза для детей в нынешнее время
Кибербуллинг - это главная угроза для детей в нынешнее время Фото:

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), согласно своему опросу, сообщил, что главной угрозой для детей в нынешнее время является травля в интернете. Об этом ВЦИОМ написал на своем сайте. 

«Она (угроза травли — прим. URA.RU) встает в один ряд с мошенничеством, вовлечением в противозаконную деятельность и распространением непредназначенного для детей контента. <...> 40% респондентов готовы обратиться в компетентные органы в случае травли их ребенка, 48% — провести беседу с ним», — говорится на сайте. Уточняется, что также еще 47% респондентов намерены обсудить ситуацию буллинга с родителями обидчика.

Исследование также показало, что 64% участников опроса уверены, что основной причиной травли является отсутствие должного воспитания у детей-агрессоров. Более двух третей респондентов, или 67%, считают, что снижение уровня агрессии в интернете возможно благодаря совместным усилиям детей и родителей. Представители ВЦИОМ подчеркнули, что родители детей, которые проявляют агрессию в интернете, часто рассматриваются как основная причина такого поведения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), согласно своему опросу, сообщил, что главной угрозой для детей в нынешнее время является травля в интернете. Об этом ВЦИОМ написал на своем сайте.  «Она (угроза травли — прим. URA.RU) встает в один ряд с мошенничеством, вовлечением в противозаконную деятельность и распространением непредназначенного для детей контента. <...> 40% респондентов готовы обратиться в компетентные органы в случае травли их ребенка, 48% — провести беседу с ним», — говорится на сайте. Уточняется, что также еще 47% респондентов намерены обсудить ситуацию буллинга с родителями обидчика. Исследование также показало, что 64% участников опроса уверены, что основной причиной травли является отсутствие должного воспитания у детей-агрессоров. Более двух третей респондентов, или 67%, считают, что снижение уровня агрессии в интернете возможно благодаря совместным усилиям детей и родителей. Представители ВЦИОМ подчеркнули, что родители детей, которые проявляют агрессию в интернете, часто рассматриваются как основная причина такого поведения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...