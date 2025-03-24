Названа самая главная угроза для детей

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), согласно своему опросу, сообщил, что главной угрозой для детей в нынешнее время является травля в интернете. Об этом ВЦИОМ написал на своем сайте.
«Она (угроза травли — прим. URA.RU) встает в один ряд с мошенничеством, вовлечением в противозаконную деятельность и распространением непредназначенного для детей контента. <...> 40% респондентов готовы обратиться в компетентные органы в случае травли их ребенка, 48% — провести беседу с ним», — говорится на сайте. Уточняется, что также еще 47% респондентов намерены обсудить ситуацию буллинга с родителями обидчика.
Исследование также показало, что 64% участников опроса уверены, что основной причиной травли является отсутствие должного воспитания у детей-агрессоров. Более двух третей респондентов, или 67%, считают, что снижение уровня агрессии в интернете возможно благодаря совместным усилиям детей и родителей. Представители ВЦИОМ подчеркнули, что родители детей, которые проявляют агрессию в интернете, часто рассматриваются как основная причина такого поведения.
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