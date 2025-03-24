В Челябинской области отремонтируют пять мостов и путепроводов

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Пять мостов отремонтируют и построят в 2025 году
Пять мостов отремонтируют и построят в 2025 году Фото:

В Челябинской области в рамках нацпроектов отремонтируют и построят пять мостов и путепроводов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального миндортранса.

«В Челябинске продолжат строительство путепровода через железнодорожные пути на въезде в поселок Новосинеглазово, который стартовал в прошлом году в рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“. Также в областном центре начнется капремонт моста через реку Миасс по улице Черкасской», — сообщается в telegram-канале министерства.

Кроме того, на автодороге Бирск-Тастуба — Сатка вместо водопропускной трубы будет построен новой мост через реку Бия. Также запланирована реконструкция моста через реку Ольховка на автодороге село Великопетровка — Карталы-Анненское. Мост ожидает реконструкция с расширением проезжей части.

На автодороге Катав-Ивановск — Серпиевка — Аратское отремонтируют мост через реку Симок. Мост с 2021 года признан аварийным и закрыт для движения. На протяжении четырех лет движение осуществлялось по временной схеме, в этом году проведут реконструкцию моста.

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Как Челябинская область проходит ранний паводок-2025, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Узнавайте подробности первыми на telegram-каналах «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск».

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В Челябинской области в рамках нацпроектов отремонтируют и построят пять мостов и путепроводов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального миндортранса. «В Челябинске продолжат строительство путепровода через железнодорожные пути на въезде в поселок Новосинеглазово, который стартовал в прошлом году в рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“. Также в областном центре начнется капремонт моста через реку Миасс по улице Черкасской», — сообщается в telegram-канале министерства. Кроме того, на автодороге Бирск-Тастуба — Сатка вместо водопропускной трубы будет построен новой мост через реку Бия. Также запланирована реконструкция моста через реку Ольховка на автодороге село Великопетровка — Карталы-Анненское. Мост ожидает реконструкция с расширением проезжей части. На автодороге Катав-Ивановск — Серпиевка — Аратское отремонтируют мост через реку Симок. Мост с 2021 года признан аварийным и закрыт для движения. На протяжении четырех лет движение осуществлялось по временной схеме, в этом году проведут реконструкцию моста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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