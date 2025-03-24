В Челябинской области отремонтируют пять мостов и путепроводов

В Челябинской области в рамках нацпроектов отремонтируют и построят пять мостов и путепроводов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального миндортранса.
«В Челябинске продолжат строительство путепровода через железнодорожные пути на въезде в поселок Новосинеглазово, который стартовал в прошлом году в рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“. Также в областном центре начнется капремонт моста через реку Миасс по улице Черкасской», — сообщается в telegram-канале министерства.
Кроме того, на автодороге Бирск-Тастуба — Сатка вместо водопропускной трубы будет построен новой мост через реку Бия. Также запланирована реконструкция моста через реку Ольховка на автодороге село Великопетровка — Карталы-Анненское. Мост ожидает реконструкция с расширением проезжей части.
На автодороге Катав-Ивановск — Серпиевка — Аратское отремонтируют мост через реку Симок. Мост с 2021 года признан аварийным и закрыт для движения. На протяжении четырех лет движение осуществлялось по временной схеме, в этом году проведут реконструкцию моста.
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