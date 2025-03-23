Мэр Притобольного округа Курганской области Фарит Ахметов покинул пост по собственному желанию. Об этом URA.RU сообщили источники в правительстве региона.
«Фарит Ахметов сам написал заявление об уходе с поста», — уточнил собеседник агентства. Сейчас, по его данным, исполняющей обязанности главы назначена заместитель главы по социальной политике Валентина Кононыхина.
Корреспондент URA.RU попытался уточнить информацию по номеру главы округа. В приемной отказались комментировать ситуацию по телефону.
Ранее сообщалось, что Ахметов был командирован в округ из администрации Кетовского округа. Притобольный округ считается протестным и входит в «красный пояс» из-за думы, наполовину состоящей из коммунистов.
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