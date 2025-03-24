Комитет Госдумы хочет наказать лжепредпринимателей

Комитет Госдумы по вопросам госстроительства и законодательства одобрил для рассмотрения в первом чтении законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за регистрацию индивидуальных предпринимателей (ИП) на чужие имена. Об этом сообщили журналисты.
«Предлагается распространить ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юрлица) на случаи незаконной регистрации физлица в качестве ИП», — передает ТАСС.
Инициативу о внесении изменений в законодательство предложило правительство, а за основу идеи выступило Министерство юстиции. В настоящее время в России подобные меры применяются только к лицам, создающим фиктивные организации. Законопроект был внесен в декабре 2024 года. За нарушение указанной выше статьи предусмотрены санкции в виде штрафа до 300 тысяч рублей, обязательных работ на срок до трех лет или лишения свободы на тот же период.
Кроме того, статью 173.2 Уголовного кодекса РФ, описывающую незаконное использование документов для регистрации юридических лиц, также планируется расширить на ситуации с ИП. Неправомерное использование личных документов или выдача подложных доверенностей для регистрации в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) будет наказываться штрафом или лишением свободы до двух лет.
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