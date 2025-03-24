МО РФ: ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» под Краснодаром

Под Краснодаром украинский беспилотник в ночь на 24 марта совершил атаку на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«... киевским режимом была совершена атака с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию „Кропоткинская“ Каспийского трубопроводного консорциума...» — написали в telegram-канале российского ведомства. Дрон был успешно перехвачен в семи километрах от цели. Фрагменты упавшего БПЛА обнаружены в районе железнодорожной станции Кавказская.
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