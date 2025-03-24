МО РФ: ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» под Краснодаром

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украина совершила атаку на нефтеперекачивающую станцию
Украина совершила атаку на нефтеперекачивающую станцию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Под Краснодаром украинский беспилотник в ночь на 24 марта совершил атаку на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«... киевским режимом была совершена атака с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию „Кропоткинская“ Каспийского трубопроводного консорциума...» — написали в telegram-канале российского ведомства. Дрон был успешно перехвачен в семи километрах от цели. Фрагменты упавшего БПЛА обнаружены в районе железнодорожной станции Кавказская.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Под Краснодаром украинский беспилотник в ночь на 24 марта совершил атаку на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «... киевским режимом была совершена атака с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию „Кропоткинская“ Каспийского трубопроводного консорциума...» — написали в telegram-канале российского ведомства. Дрон был успешно перехвачен в семи километрах от цели. Фрагменты упавшего БПЛА обнаружены в районе железнодорожной станции Кавказская.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...