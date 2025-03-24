Песков раскрыл детали переговоров РФ и США в Эр-Риаде

Песков: в повестке переговоров США и РФ — Черноморские инициативы
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© Служба новостей «URA.RU»
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Песков рассказал о Черноморских инициативах в контексте переговоров Трампа и Путина
Песков рассказал о Черноморских инициативах в контексте переговоров Трампа и Путина Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о деталях переговоров между главой РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, которые проходят в Эр-Риаде (Саудовская Аравия). Основным предметом обсуждения стали Черноморские инициативы, а также возобновление работы по этому направлению.

«Мы исходим из того, что в повестке дня вопрос Черноморской инициативы и всех аспектов, связанных с возобновлением этой инициативы. Это было предложение президента Трампа, и президент Путин дал на то согласие», — рассказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о деталях переговоров между главой РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, которые проходят в Эр-Риаде (Саудовская Аравия). Основным предметом обсуждения стали Черноморские инициативы, а также возобновление работы по этому направлению. «Мы исходим из того, что в повестке дня вопрос Черноморской инициативы и всех аспектов, связанных с возобновлением этой инициативы. Это было предложение президента Трампа, и президент Путин дал на то согласие», — рассказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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