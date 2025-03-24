Песков раскрыл детали переговоров РФ и США в Эр-Риаде

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о деталях переговоров между главой РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, которые проходят в Эр-Риаде (Саудовская Аравия). Основным предметом обсуждения стали Черноморские инициативы, а также возобновление работы по этому направлению.
«Мы исходим из того, что в повестке дня вопрос Черноморской инициативы и всех аспектов, связанных с возобновлением этой инициативы. Это было предложение президента Трампа, и президент Путин дал на то согласие», — рассказал Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
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