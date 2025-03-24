В Госдуме заявили, что школьницы должны не рожать, а учиться

Выплаты беременным школьницам могут спровоцировать несовершеннолетних на рождение детей, что является непосильной нагрузкой для них. Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. По ее словам, не следует поддерживать ранние роды среди школьниц.
«Я за любые меры поддержки, кроме тех, которые могут спровоцировать искусственное стремление на получение этой меры. Несовершеннолетние, которые сами рождают несовершеннолетних — это непосильная нагрузка для них... Не надо поощрять детей становиться родителями в школе», — сказала Останина в беседе с «Газетой.ru».
По словам депутата, с одной стороны, физиологическая незрелость девочки не позволяет ей в полной мере готовиться к материнству. С другой стороны, не каждая семья финансово способна обеспечить нужды еще одного ребенка. Кроме того, важно подчеркнуть, что дети должны иметь возможность обучаться и получать качественное образование.
Останина считает, что образованные родители могут предложить своим детям значительно больше возможностей для развития по сравнению с теми, кто не получил полноценного образования. Родители, имеющие широкие знания и высшее образование, способны в большей степени способствовать образовательному и воспитательному процессу своих детей. Однако в случае если школьница забеременела, депутат не поддерживает идею прерывания беременности. Эксперт также указала на то, что в рамках федеральной программы «демографического меню», которая включает Орловскую область, школьницы не упоминаются как целевая группа для получения финансовой помощи за рождение детей.
Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил указ, который дает возможность школьницам получать финансовую поддержку в размере до 100 тысяч рублей в случае беременности и родов. До этого такая поддержка ограничивалась лишь студентками колледжей и университетов. С новым расширением, программа теперь включает в себя и учащихся школьных учреждений. Срок действия программы продлен до 2027 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.