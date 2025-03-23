Депутат думы ХМАО Селюков хайпует на теме запрета абортов

Депутат думы ХМАО Михаил Селюков внес на рассмотрение окружной думы законопроект о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности. Пакет документов опубликован на сайте окружной думы. Подобные предложения не новы — после публикации стратегии развития они уже приняты в 14 регионах (в УрФО инициатива прижилась только в Курганской области).
«О проекте закона „О мерах по поддержке сохранения беременности и запрете склонения к искусственному прерыванию беременности в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре“ (первое чтение). Докладывает Селюков Михаил Викторович — депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — указано в повестке.
Селюков поясняет, что хочет придать термину «склонение» негативный характер и дать моральную оценку аборту. Однако инициатива депутата не нашла поддержку у думских юристов и не прошла правовую экспертизу. Право женщин на бесплатные аборты гарантировано федеральным законодательством. ГПУ признала инициативу бесполезной, поскольку необходимость в такого рода поправках отсутствует.
На территории Курганской области запрещено склонять беременных женщин к абортам, нарушителям грозит штраф. Соответствующий законопроект утвердили депутаты областной думы 26 ноября.
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