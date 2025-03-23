23 марта 2025
22 марта 2025

Депутат думы ХМАО Селюков хайпует на теме запрета абортов

© Служба новостей «URA.RU»
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В думе ХМАО пытаются запретить склонять женщин к абортам
В думе ХМАО пытаются запретить склонять женщин к абортам Фото:

Депутат думы ХМАО Михаил Селюков внес на рассмотрение окружной думы законопроект о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности. Пакет документов опубликован на сайте окружной думы. Подобные предложения не новы — после публикации стратегии развития они уже приняты в 14 регионах (в УрФО инициатива прижилась только в Курганской области).

«О проекте закона „О мерах по поддержке сохранения беременности и запрете склонения к искусственному прерыванию беременности в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре“ (первое чтение). Докладывает Селюков Михаил Викторович — депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — указано в повестке.

Селюков поясняет, что хочет придать термину «склонение» негативный характер и дать моральную оценку аборту. Однако инициатива депутата не нашла поддержку у думских юристов и не прошла правовую экспертизу. Право женщин на бесплатные аборты гарантировано федеральным законодательством. ГПУ признала инициативу бесполезной, поскольку необходимость в такого рода поправках отсутствует.

На территории Курганской области запрещено склонять беременных женщин к абортам, нарушителям грозит штраф. Соответствующий законопроект утвердили депутаты областной думы 26 ноября.

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Депутат думы ХМАО Михаил Селюков внес на рассмотрение окружной думы законопроект о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности. Пакет документов опубликован на сайте окружной думы. Подобные предложения не новы — после публикации стратегии развития они уже приняты в 14 регионах (в УрФО инициатива прижилась только в Курганской области). «О проекте закона „О мерах по поддержке сохранения беременности и запрете склонения к искусственному прерыванию беременности в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре“ (первое чтение). Докладывает Селюков Михаил Викторович — депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», — указано в повестке. Селюков поясняет, что хочет придать термину «склонение» негативный характер и дать моральную оценку аборту. Однако инициатива депутата не нашла поддержку у думских юристов и не прошла правовую экспертизу. Право женщин на бесплатные аборты гарантировано федеральным законодательством. ГПУ признала инициативу бесполезной, поскольку необходимость в такого рода поправках отсутствует. На территории Курганской области запрещено склонять беременных женщин к абортам, нарушителям грозит штраф. Соответствующий законопроект утвердили депутаты областной думы 26 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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