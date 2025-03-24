Чиновник курганского правительства и ветеран СВО Исаев заявился на праймериз ЕР

В Кургане чиновник правительства области и участник специальной военной операции Дмитрий Исаев подал документы для участия в праймериз партии «Единая Россия» перед выборами в Курганскую областную думу. Он станет вторым ветераном СВО, вступившим в гонку за мандат. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении партии.
«Дмитрий Исаев — второй участник СВО среди кандидатов предварительного голосования. Он сдал документы на праймериз „Единой России“ по выборам в облдуму», — сообщил замсекретаря реготделения партии Родион Вяткин.
Согласно информации на сайте партии, Исаев родился 12 сентября 1977 года в Караганде (Республика Казахстан). Он работает экспертом в отделе по взаимодействию с органами местного самоуправления управления внутренней политики Курганской области и идет по Притобольному округу №14.
Ранее URA.RU писало, что первым ветераном СВО, заявившимся на праймериз ЕР, стал Александр Пылков. Он доброволец казачьей бригады «Дон», тиктокер и общественник с позывным «Блогер».
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