Чиновник курганского правительства и ветеран СВО Исаев заявился на праймериз ЕР

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Ветеран СВО и чиновник курганского правительства подал документы на праймериз ЕР по выборам в облдуму
Ветеран СВО и чиновник курганского правительства подал документы на праймериз ЕР по выборам в облдуму Фото:
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Выборы в курганскую облдуму в 2025 году

В Кургане чиновник правительства области и участник специальной военной операции Дмитрий Исаев подал документы для участия в праймериз партии «Единая Россия» перед выборами в Курганскую областную думу. Он станет вторым ветераном СВО, вступившим в гонку за мандат. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении партии.

«Дмитрий Исаев — второй участник СВО среди кандидатов предварительного голосования. Он сдал документы на праймериз „Единой России“ по выборам в облдуму», — сообщил замсекретаря реготделения партии Родион Вяткин.

Согласно информации на сайте партии, Исаев родился 12 сентября 1977 года в Караганде (Республика Казахстан). Он работает экспертом в отделе по взаимодействию с органами местного самоуправления управления внутренней политики Курганской области и идет по Притобольному округу №14.

Ранее URA.RU писало, что первым ветераном СВО, заявившимся на праймериз ЕР, стал Александр Пылков. Он доброволец казачьей бригады «Дон», тиктокер и общественник с позывным «Блогер».

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В Кургане чиновник правительства области и участник специальной военной операции Дмитрий Исаев подал документы для участия в праймериз партии «Единая Россия» перед выборами в Курганскую областную думу. Он станет вторым ветераном СВО, вступившим в гонку за мандат. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении партии. «Дмитрий Исаев — второй участник СВО среди кандидатов предварительного голосования. Он сдал документы на праймериз „Единой России“ по выборам в облдуму», — сообщил замсекретаря реготделения партии Родион Вяткин. Согласно информации на сайте партии, Исаев родился 12 сентября 1977 года в Караганде (Республика Казахстан). Он работает экспертом в отделе по взаимодействию с органами местного самоуправления управления внутренней политики Курганской области и идет по Притобольному округу №14. Ранее URA.RU писало, что первым ветераном СВО, заявившимся на праймериз ЕР, стал Александр Пылков. Он доброволец казачьей бригады «Дон», тиктокер и общественник с позывным «Блогер».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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