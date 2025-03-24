Минобороны: за сутки сбито 227 украинских беспилотников

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Над РФ сбили 227 дронов ВСУ
Над РФ сбили 227 дронов ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За последние сутки средства противовоздушной обороны России уничтожили 227 украинских дронов, которые пытались совершить атаку на территории РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Средства ПВО РФ за сутки сбили 227 беспилотников ВСУ», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале Минобороны.

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За последние сутки средства противовоздушной обороны России уничтожили 227 украинских дронов, которые пытались совершить атаку на территории РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «Средства ПВО РФ за сутки сбили 227 беспилотников ВСУ», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале Минобороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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