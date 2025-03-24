Минобороны: за сутки сбито 227 украинских беспилотников

Над РФ сбили 227 дронов ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
За последние сутки средства противовоздушной обороны России уничтожили 227 украинских дронов, которые пытались совершить атаку на территории РФ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«Средства ПВО РФ за сутки сбили 227 беспилотников ВСУ», — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале Минобороны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.