Семья мужчины, погибшего в ДТП с участием Ефремова, простила его

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Родственникам погибшего Захарова ничего не нужно от Ефремова
Родственникам погибшего Захарова ничего не нужно от Ефремова Фото:

Актера Михаила Ефремова, который в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП со смертельным исходом, простили родственники погибшего курьера из Рязани Сергея Захарова. Об этом сообщил адвокат семьи погибшего Александр Добровинский.

«Родственники Захарова давно простили Ефремова и ничего от него не хотят. Все должно быть по закону… Они простили, но не забыли» — заявил Добровинский. Его слова передает aif.ru.

Он высказался по поводу возможного досрочного освобождения из тюрьмы Ефремова, отметив, что на данный момент это последнее, о чем он думает. Также он не может всю жизнь следить зща судьбой актера. Кроме того, возможное освобождение Михаила Ефремова из колонии не вызывает у адвоката никаких эмоций. Также Александр Добровинский сообщил, что поддерживает связь с родственниками Захарова.

Ранее другой адвокат, Андрей Алешкин, сообщил, что друзья Ефремова сдержанно относятся к возможности его условно-досрочного освобождения, все ожидают реального исхода событий. На данный момент в Алексеевском районном суде Белгородской области проходит слушание по делу о досрочном освобождении актера. Ожидается, что решение будет принято в ближайшее время.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Актера Михаила Ефремова, который в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП со смертельным исходом, простили родственники погибшего курьера из Рязани Сергея Захарова. Об этом сообщил адвокат семьи погибшего Александр Добровинский. «Родственники Захарова давно простили Ефремова и ничего от него не хотят. Все должно быть по закону… Они простили, но не забыли» — заявил Добровинский. Его слова передает aif.ru. Он высказался по поводу возможного досрочного освобождения из тюрьмы Ефремова, отметив, что на данный момент это последнее, о чем он думает. Также он не может всю жизнь следить зща судьбой актера. Кроме того, возможное освобождение Михаила Ефремова из колонии не вызывает у адвоката никаких эмоций. Также Александр Добровинский сообщил, что поддерживает связь с родственниками Захарова. Ранее другой адвокат, Андрей Алешкин, сообщил, что друзья Ефремова сдержанно относятся к возможности его условно-досрочного освобождения, все ожидают реального исхода событий. На данный момент в Алексеевском районном суде Белгородской области проходит слушание по делу о досрочном освобождении актера. Ожидается, что решение будет принято в ближайшее время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...