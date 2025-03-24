FT: Европа пришла в ужас от переговоров России и США по Черному морю

Румыния и Болгария выражают обеспокоенность в связи с возможными изменениями в Черном море из-за предполагаемого соглашения между Россией и США. Об этом сообщают зарубежные СМИ, ссылаясь на источники в черноморском регионе.
«Румыния и Болгария опасаются каких-либо значительных изменений в статус-кво в Черном море в рамках более широкого возможного соглашения между Россией и США», — отмечается в публикации Financial Times. По мнению этих стран, такое соглашение может привести к расширению действий ВМФ России.
Помимо Румынии и Болгарии, другие европейские страны с выходом к Черному морю также внимательно следят за развитием ситуации. Ожидается, что любые договоренности между Россией и США окажут наибольшую выгоду Москве, что вызывает дополнительные опасения у европейских государств в регионе.
Во время переговоров в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), которые проходят 24 марта, Россия и США планируют решить вопрос черноморской инициативы и всех аспектов ее возобновления. Ранее президент РФ Владимир Путин дал согласие на возобновление переговоров по данной сделке в ответ на предложение лидера США Дональда Трампа.
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