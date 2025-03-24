В Екатеринбурге арестовали жену бывшего вице-мэра Контеева

24 марта 2025 в 15:41 Размер текста - 17 +

Лариса Контеева была в розыске несколько лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге арестовали Ларису Контееву — супругу бывшего вице-мэра Виктора Контеева. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде. «Ларисе Контеевой избрали домашний арест», — сказали в инстанции. Ей вменяют ч. 5 ст. 33 ч. 5 ст. 290 УК РФ (Пособничество в получении взятки) и ч. 5 ст. 33 п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (Пособничество в вымогательстве). Уголовное преследование Ларисы Контеевой началось в 2012 году. Тогда ей удалось сбежать из РФ. Из-за этого ее объявили в федеральный розыск. По версии следствия, она вместе с мужем угрозами вынудила бизнесвумен Татьяну Русину продать долю в крупнейшей овощебазе №4. Позже актив был легализован через фиктивные сделки со сторонними фирмами. Таким образом, комплекс полностью ушел под контроль Контеевой и ее близким, считает СК. Самого Контеева арестовали в 2011 году. Его обвинили в вымогательстве долей базы и организации заказных убийств. Через три года Контеева приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Летом 2023 года ему добавили тюремный срок, признав виновным в вымогательстве и покушении на коммерсанта. Суммарно Контееву назначили 21 год лишения свободы. В 2024-м срок снизили на год. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге арестовали Ларису Контееву — супругу бывшего вице-мэра Виктора Контеева. Об этом URA.RU сообщили в Ленинском районном суде. «Ларисе Контеевой избрали домашний арест», — сказали в инстанции. Ей вменяют ч. 5 ст. 33 ч. 5 ст. 290 УК РФ (Пособничество в получении взятки) и ч. 5 ст. 33 п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (Пособничество в вымогательстве). Уголовное преследование Ларисы Контеевой началось в 2012 году. Тогда ей удалось сбежать из РФ. Из-за этого ее объявили в федеральный розыск. По версии следствия, она вместе с мужем угрозами вынудила бизнесвумен Татьяну Русину продать долю в крупнейшей овощебазе №4. Позже актив был легализован через фиктивные сделки со сторонними фирмами. Таким образом, комплекс полностью ушел под контроль Контеевой и ее близким, считает СК. Самого Контеева арестовали в 2011 году. Его обвинили в вымогательстве долей базы и организации заказных убийств. Через три года Контеева приговорили к 18 годам колонии строгого режима. Летом 2023 года ему добавили тюремный срок, признав виновным в вымогательстве и покушении на коммерсанта. Суммарно Контееву назначили 21 год лишения свободы. В 2024-м срок снизили на год.