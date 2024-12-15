Бывшему вице-мэру Екатеринбурга Контееву сократили срок

В Екатеринбурге на год сократили срок тюремного заключения бывшему вице-мэру Виктору Контееву, осужденному за покушение на убийство, вымогательство, мошенничество и отмывание денег. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.
Защита добивалась отмены наказания по первым двум статьям. «Наказание по статье „Вымогательство“ отменено за истечением срока давности. По совокупности приговоров, Контеев проведет за решеткой 20 лет и выплатит штраф в размере полумиллиона рублей. Кроме того, сейчас ему назначили год ограничения свободы», — сообщили в инстанции.
По версии следствия, члены ОПГ во главе с Контеевым с 2009-го по 2010-й вымогали деньги у бизнесмена Максима Краснова. Его они также пытались убить, считают силовики. 7 июля 2023-го суд в Сысерти приговорил Контеева к 14 годам колонии. Учитывая предыдущее наказание, суммарно ему назначили 21 год за решеткой.
Адвокат Сергей Колосовский считает, что причастность Контеева к пыткам предпринимателя не доказана. Апелляцию рассматривали с прошлого года. Судьи облсуда дважды брали самоотвод.
«Вопреки всему, год из трех ранее добавленных мы смогли убрать. Осталось еще два», — прокомментировал URA.RU Колосовский.
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