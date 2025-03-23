Федеральная служба доставки заходит в крупные города ХМАО

В крупных городах Югры планируется открытие онлайн магазина «Самокат». В Ханты-Мансийске и Нижневартовске уже открыт набор курьеров, рекрутеры назвали дату начала работы службы доставки — 24 апреля.
«Ориентировочно стажировка для курьеров начинается с 28 марта, открытие магазина — 24 апреля, до этого момента есть работа на наших складах», — следует из разговора с рекрутером. Судя по информации на сайте бесплатных объявлений, в Нижневартовске будет работать семь складов-магазинов, в Ханты-Мансийске — четыре.
Соискатели могут работать на своем велосипеде, также компания может выдать транспорт. Для получения работы соискателю нужно иметь статус самозанятого, за час будут платить 135 рублей, за каждый выполненный заказ дополнительно еще 40 рублей.
URA.RU направило запрос о точных датах открытия «Самоката» в ХМАО. На момент публикации материала ответ на запрос не поступил.
Ранее URA.RU сообщало о планах по открытию магазина крупного ритейлера в старейшем универсаме Нижневартовска. Универсам построили 31 год назад, сейчас он функционирует как торговый центр с арендаторами.
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