В челябинском поселке возле жилых домов горит поле. Видео

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Со слов очевидцев, горит поле недалеко от жилых домов (архивное фото)
Со слов очевидцев, горит поле недалеко от жилых домов (архивное фото) Фото:

В поселке Полтавка Челябинской области ландшафтный пожар произошел около жилых домов и железнодорожных путей. Об этом сообщают очевидцы.

«Снова пожар в Полтавке (Карталинский район). Рядом с жилыми домами загорелось поле, очаг возгорания находится прямо около железнодорожных путей», — сообщает местное издание «Картновости» со ссылкой на очевидцев.

Редакция URA.RU сделала запрос в пресс-службу регионального ГУ МЧС России. Ответ будет опубликован позднее.

Семь ландшафтных пожаров каждый площадью от 300 квадратных метров до одного гектара произошли в Челябинской области за минувшие выходные. Два пожара случились в поселке Агаповка, по одному на Агаповском и Холмогорском шоссе, по Челябинскому тракту, в поселке Кировский и в Магнитогорске.

Обновлено в 16:10 по уральскому времени:

На месте работают сотрудники Карталинского пожарно-спасательного гарнизона. Пожар локализован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. 

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В поселке Полтавка Челябинской области ландшафтный пожар произошел около жилых домов и железнодорожных путей. Об этом сообщают очевидцы. «Снова пожар в Полтавке (Карталинский район). Рядом с жилыми домами загорелось поле, очаг возгорания находится прямо около железнодорожных путей», — сообщает местное издание «Картновости» со ссылкой на очевидцев. Редакция URA.RU сделала запрос в пресс-службу регионального ГУ МЧС России. Ответ будет опубликован позднее. Семь ландшафтных пожаров каждый площадью от 300 квадратных метров до одного гектара произошли в Челябинской области за минувшие выходные. Два пожара случились в поселке Агаповка, по одному на Агаповском и Холмогорском шоссе, по Челябинскому тракту, в поселке Кировский и в Магнитогорске. Обновлено в 16:10 по уральскому времени: На месте работают сотрудники Карталинского пожарно-спасательного гарнизона. Пожар локализован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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