В поселке Полтавка Челябинской области ландшафтный пожар произошел около жилых домов и железнодорожных путей. Об этом сообщают очевидцы.
«Снова пожар в Полтавке (Карталинский район). Рядом с жилыми домами загорелось поле, очаг возгорания находится прямо около железнодорожных путей», — сообщает местное издание «Картновости» со ссылкой на очевидцев.
Редакция URA.RU сделала запрос в пресс-службу регионального ГУ МЧС России. Ответ будет опубликован позднее.
Семь ландшафтных пожаров каждый площадью от 300 квадратных метров до одного гектара произошли в Челябинской области за минувшие выходные. Два пожара случились в поселке Агаповка, по одному на Агаповском и Холмогорском шоссе, по Челябинскому тракту, в поселке Кировский и в Магнитогорске.
Обновлено в 16:10 по уральскому времени:
На месте работают сотрудники Карталинского пожарно-спасательного гарнизона. Пожар локализован, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
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