В аэропорту Екатеринбурга техники забыли инструменты в двигателе самолета

В екатеринбургском аэропорту Кольцово техобслуживание самолета Red Wings закончилось внеплановой заменой двигателя после того, как инженерно-технический персонал забыл в нем инструменты, завершив работы. По одной из версий, именно это послужило причиной поломки. Информация об этом появилась в Telegram.
«В процессе выполнения работ техники запустили правый двигатель, но через пять секунд после выхода силовой установки на режим малого газа появилось сообщение об отказе движка с последующим помпажом и его самовыключением», — следует из поста в telegram-канале «Авиаторщина». Техники провели бороскопический осмотр, который показал повреждения в различных ступенях двигателя, в том числе рабочих лопатках и направляющих аппаратах.
Самолет временно отстранили от полетов. Было принято решение о замене поврежденного двигателя. Его отправили на ОДК в Рыбинск для детального разбора и определения точных причин неисправности.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу компании. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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