В аэропорту Екатеринбурга техники забыли инструменты в двигателе самолета

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Движок самолета отправили на разбор (архивное фото)
Движок самолета отправили на разбор (архивное фото) Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово техобслуживание самолета Red Wings закончилось внеплановой заменой двигателя после того, как инженерно-технический персонал забыл в нем инструменты, завершив работы. По одной из версий, именно это послужило причиной поломки. Информация об этом появилась в Telegram.

«В процессе выполнения работ техники запустили правый двигатель, но через пять секунд после выхода силовой установки на режим малого газа появилось сообщение об отказе движка с последующим помпажом и его самовыключением», — следует из поста в telegram-канале «Авиаторщина». Техники провели бороскопический осмотр, который показал повреждения в различных ступенях двигателя, в том числе рабочих лопатках и направляющих аппаратах.

Самолет временно отстранили от полетов. Было принято решение о замене поврежденного двигателя. Его отправили на ОДК в Рыбинск для детального разбора и определения точных причин неисправности.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу компании. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово техобслуживание самолета Red Wings закончилось внеплановой заменой двигателя после того, как инженерно-технический персонал забыл в нем инструменты, завершив работы. По одной из версий, именно это послужило причиной поломки. Информация об этом появилась в Telegram. «В процессе выполнения работ техники запустили правый двигатель, но через пять секунд после выхода силовой установки на режим малого газа появилось сообщение об отказе движка с последующим помпажом и его самовыключением», — следует из поста в telegram-канале «Авиаторщина». Техники провели бороскопический осмотр, который показал повреждения в различных ступенях двигателя, в том числе рабочих лопатках и направляющих аппаратах. Самолет временно отстранили от полетов. Было принято решение о замене поврежденного двигателя. Его отправили на ОДК в Рыбинск для детального разбора и определения точных причин неисправности. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу компании. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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