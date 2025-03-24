Над освобожденной российскими войсками Суджей в Курской области впервые раздался колокольный звон. Об этом сообщили журналисты. По их данным, единственное, что осталось невредимым в Покровском храме, это колокола.
«Колокольный звон разнесся над Суджей в Курской области впервые после ее освобождения», — пишут «Известия». По словам журналистов, Покровский храм сильно пострадал во время вторжения ВСУ в российский регион. Целыми остались лишь колокола на вершине храма. Российский военный с позывным Деснай позвонил в каждый из них, передает Пятый канал.
ВС РФ освободили Суджу 13 марта, сообщало Минобороны РФ. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех бойцов, участвовавших в освобождении населенного пункта.
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