В освобожденной Судже раздался колокольный звон. Видео

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Российский боец прозвонил в каждый колокол (архивное фото)
Российский боец прозвонил в каждый колокол (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Над освобожденной российскими войсками Суджей в Курской области впервые раздался колокольный звон. Об этом сообщили журналисты. По их данным, единственное, что осталось невредимым в Покровском храме, это колокола.

«Колокольный звон разнесся над Суджей в Курской области впервые после ее освобождения», — пишут «Известия». По словам журналистов, Покровский храм сильно пострадал во время вторжения ВСУ в российский регион. Целыми остались лишь колокола на вершине храма. Российский военный с позывным Деснай позвонил в каждый из них, передает Пятый канал

ВС РФ освободили Суджу 13 марта, сообщало Минобороны РФ. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех бойцов, участвовавших в освобождении населенного пункта. 

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Над освобожденной российскими войсками Суджей в Курской области впервые раздался колокольный звон. Об этом сообщили журналисты. По их данным, единственное, что осталось невредимым в Покровском храме, это колокола. «Колокольный звон разнесся над Суджей в Курской области впервые после ее освобождения», — пишут «Известия». По словам журналистов, Покровский храм сильно пострадал во время вторжения ВСУ в российский регион. Целыми остались лишь колокола на вершине храма. Российский военный с позывным Деснай позвонил в каждый из них, передает Пятый канал.  ВС РФ освободили Суджу 13 марта, сообщало Минобороны РФ. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех бойцов, участвовавших в освобождении населенного пункта. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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