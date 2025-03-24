Свердловский экс-борец с коррупцией рассказал, как передавал взятку бывшему главе налоговой

Полковник Дьяков признал, что давал взятку экс-начальнику свердловского УФНС
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Мера пресечения Андрею Дьякову. Екатеринбург , дьяков андрей
Андрей Дьяков активно сотрудничает со следствием Фото:
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Уголовное дело свердловского полковника Дьякова

Арестованный по делу о коррупции бывший начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД Андрей Дьяков признался следователям, что дал взятку экс-руководителю регионального управления Федеральной налоговой службы (УФНС) Сергею Логинову, чтобы «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева избегала проверок. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам.

По его словам, Шахмаев передавал деньги Дьякову, а тот — Логинову. Последний мог получить свыше 100 миллионов рублей. «Пакеты с деньгами Дьяков оставлял в туалете УФНС», — сказал собеседник агентства.

Официального подтверждения информации нет. В свердловском СК тему не комментируют. Связаться с Логиновым не удалось: он не ответил на звонок корреспондента и не прочитал сообщение в мессенджере.

Ранее URA.RU писало, что, по слухам, Логинов покинул Россию. Следователи могли возбудить против него дело по обвинению в получении крупной взятки (ст. 290 УК РФ).

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Дьяков под уголовное преследование попал в мае 2024-го. Размер инкриминируемой ему взятки — 200 миллионов рублей. Тогда же появились слухи об обысках в доме Логинова (позже в УФНС их опровергли). Затем Логинов ушел в отставку (истек контракт).

Считается, что показания на бывшего полицейского дал его товарищ, бизнесмен Шахмаев. Ранее Дьяков заявлял, что Шахмаев оговорил его, чтобы спасти бизнес. Коммерсант и сам находится под следствием. Его, экс-невестку бывшего мэра Аркадия Чернецкого — Анастасию — и строителя Василия Петрова (ООО «Шудья») арестовали в марте прошлого года по обвинению в незаконном возмещении НДС. По версии следствия, они получили крупные налоговые вычеты, предоставив ложные сведения в ФНС.

Позднее в уголовном деле появились предприниматель Максим Пузанков (сбежал, был заочно арестован), директор «Мебиуса» Эдуард Кузнецов, владелец компании «Райз» Ольга Котельникова и руководитель ныне ликвидированной фирмы «ЖД-Экспорт» Альбина Чернова. Все, что известно о деле, — в сюжете URA.RU.

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Арестованный по делу о коррупции бывший начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД Андрей Дьяков признался следователям, что дал взятку экс-руководителю регионального управления Федеральной налоговой службы (УФНС) Сергею Логинову, чтобы «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева избегала проверок. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. По его словам, Шахмаев передавал деньги Дьякову, а тот — Логинову. Последний мог получить свыше 100 миллионов рублей. «Пакеты с деньгами Дьяков оставлял в туалете УФНС», — сказал собеседник агентства. Официального подтверждения информации нет. В свердловском СК тему не комментируют. Связаться с Логиновым не удалось: он не ответил на звонок корреспондента и не прочитал сообщение в мессенджере. Ранее URA.RU писало, что, по слухам, Логинов покинул Россию. Следователи могли возбудить против него дело по обвинению в получении крупной взятки (ст. 290 УК РФ). Дьяков под уголовное преследование попал в мае 2024-го. Размер инкриминируемой ему взятки — 200 миллионов рублей. Тогда же появились слухи об обысках в доме Логинова (позже в УФНС их опровергли). Затем Логинов ушел в отставку (истек контракт). Считается, что показания на бывшего полицейского дал его товарищ, бизнесмен Шахмаев. Ранее Дьяков заявлял, что Шахмаев оговорил его, чтобы спасти бизнес. Коммерсант и сам находится под следствием. Его, экс-невестку бывшего мэра Аркадия Чернецкого — Анастасию — и строителя Василия Петрова (ООО «Шудья») арестовали в марте прошлого года по обвинению в незаконном возмещении НДС. По версии следствия, они получили крупные налоговые вычеты, предоставив ложные сведения в ФНС. Позднее в уголовном деле появились предприниматель Максим Пузанков (сбежал, был заочно арестован), директор «Мебиуса» Эдуард Кузнецов, владелец компании «Райз» Ольга Котельникова и руководитель ныне ликвидированной фирмы «ЖД-Экспорт» Альбина Чернова. Все, что известно о деле, — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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