Свердловский экс-борец с коррупцией рассказал, как передавал взятку бывшему главе налоговой

Полковник Дьяков признал, что давал взятку экс-начальнику свердловского УФНС

24 марта 2025 в 16:55 Размер текста - 17 +

Андрей Дьяков активно сотрудничает со следствием Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Уголовное дело свердловского полковника Дьякова Арестованный по делу о коррупции бывший начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД Андрей Дьяков признался следователям, что дал взятку экс-руководителю регионального управления Федеральной налоговой службы (УФНС) Сергею Логинову, чтобы «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева избегала проверок. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. По его словам, Шахмаев передавал деньги Дьякову, а тот — Логинову. Последний мог получить свыше 100 миллионов рублей. «Пакеты с деньгами Дьяков оставлял в туалете УФНС», — сказал собеседник агентства. Официального подтверждения информации нет. В свердловском СК тему не комментируют. Связаться с Логиновым не удалось: он не ответил на звонок корреспондента и не прочитал сообщение в мессенджере. Ранее URA.RU писало, что, по слухам, Логинов покинул Россию. Следователи могли возбудить против него дело по обвинению в получении крупной взятки (ст. 290 УК РФ). Новость по теме Свердловский экс-борец с коррупцией дал показания на бывшего главу налоговой Дьяков под уголовное преследование попал в мае 2024-го. Размер инкриминируемой ему взятки — 200 миллионов рублей. Тогда же появились слухи об обысках в доме Логинова (позже в УФНС их опровергли). Затем Логинов ушел в отставку (истек контракт). Считается, что показания на бывшего полицейского дал его товарищ, бизнесмен Шахмаев. Ранее Дьяков заявлял, что Шахмаев оговорил его, чтобы спасти бизнес. Коммерсант и сам находится под следствием. Его, экс-невестку бывшего мэра Аркадия Чернецкого — Анастасию — и строителя Василия Петрова (ООО «Шудья») арестовали в марте прошлого года по обвинению в незаконном возмещении НДС. По версии следствия, они получили крупные налоговые вычеты, предоставив ложные сведения в ФНС. Позднее в уголовном деле появились предприниматель Максим Пузанков (сбежал, был заочно арестован), директор «Мебиуса» Эдуард Кузнецов, владелец компании «Райз» Ольга Котельникова и руководитель ныне ликвидированной фирмы «ЖД-Экспорт» Альбина Чернова. Все, что известно о деле, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арестованный по делу о коррупции бывший начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) свердловского ГУ МВД Андрей Дьяков признался следователям, что дал взятку экс-руководителю регионального управления Федеральной налоговой службы (УФНС) Сергею Логинову, чтобы «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева избегала проверок. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. По его словам, Шахмаев передавал деньги Дьякову, а тот — Логинову. Последний мог получить свыше 100 миллионов рублей. «Пакеты с деньгами Дьяков оставлял в туалете УФНС», — сказал собеседник агентства. Официального подтверждения информации нет. В свердловском СК тему не комментируют. Связаться с Логиновым не удалось: он не ответил на звонок корреспондента и не прочитал сообщение в мессенджере. Ранее URA.RU писало, что, по слухам, Логинов покинул Россию. Следователи могли возбудить против него дело по обвинению в получении крупной взятки (ст. 290 УК РФ). Дьяков под уголовное преследование попал в мае 2024-го. Размер инкриминируемой ему взятки — 200 миллионов рублей. Тогда же появились слухи об обысках в доме Логинова (позже в УФНС их опровергли). Затем Логинов ушел в отставку (истек контракт). Считается, что показания на бывшего полицейского дал его товарищ, бизнесмен Шахмаев. Ранее Дьяков заявлял, что Шахмаев оговорил его, чтобы спасти бизнес. Коммерсант и сам находится под следствием. Его, экс-невестку бывшего мэра Аркадия Чернецкого — Анастасию — и строителя Василия Петрова (ООО «Шудья») арестовали в марте прошлого года по обвинению в незаконном возмещении НДС. По версии следствия, они получили крупные налоговые вычеты, предоставив ложные сведения в ФНС. Позднее в уголовном деле появились предприниматель Максим Пузанков (сбежал, был заочно арестован), директор «Мебиуса» Эдуард Кузнецов, владелец компании «Райз» Ольга Котельникова и руководитель ныне ликвидированной фирмы «ЖД-Экспорт» Альбина Чернова. Все, что известно о деле, — в сюжете URA.RU.