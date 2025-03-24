От радиотехника до начальника отдела агропроизводства: кем был умерший в Курганской области Проскуряков

В Курганской области скончался аграрий Дмитрий Проскуряков
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Прощание с Дмитрием Проскуряковым пройдет в селе Целинном
Прощание с Дмитрием Проскуряковым пройдет в селе Целинном Фото:

Известный работник агропромышленного комплекса Курганской области Дмитрий Проскуряков скончался. Департамент агропромышленного комплекса Курганской области объявил о скоропостижной кончине Дмитрия Александровича, занимавшего значимую роль в развитии сельского хозяйства региона. URA.RU собрало информацию о жизненном пути Проскурякова.

Жизнь и карьера Дмитрия Проскурякова

Дмитрий Александрович родился 3 июня 1971 года в деревне Листвянка Целинного муниципального округа Курганской области. После успешного окончания Курганского сельскохозяйственного института в 1993 году, он начал свою профессиональную деятельность как радиотехник в АО «Рассвет». Он проходил службу в Российской армии, а затем занимался инженерной деятельностью, работая механиком. Также он исполнял обязанности помощника бригадира и мастера производственного обучения. В период с 2005 по 2007 год он занимал должность главного специалиста Управления сельского хозяйства Целинного района.

Вклад в агропромышленный комплекс

С 2007 года Дмитрий Александрович был частью Департамента агропромышленного комплекса Курганской области, где его профессионализм и усердие позволили ему достичь должности исполняющего обязанности начальника отдела агропроизводства.

Прощание

Прощание с Дмитрием Александровичем состоится 26 марта в 11:00 по адресу: село Целинное, улица Кирова, дом 30. Департамент агропромышленного комплекса ранее информировал, что все коллеги разделяют горе утраты и выражают глубокие соболезнования родным и близким.

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Известный работник агропромышленного комплекса Курганской области Дмитрий Проскуряков скончался. Департамент агропромышленного комплекса Курганской области объявил о скоропостижной кончине Дмитрия Александровича, занимавшего значимую роль в развитии сельского хозяйства региона. URA.RU собрало информацию о жизненном пути Проскурякова. Жизнь и карьера Дмитрия Проскурякова Дмитрий Александрович родился 3 июня 1971 года в деревне Листвянка Целинного муниципального округа Курганской области. После успешного окончания Курганского сельскохозяйственного института в 1993 году, он начал свою профессиональную деятельность как радиотехник в АО «Рассвет». Он проходил службу в Российской армии, а затем занимался инженерной деятельностью, работая механиком. Также он исполнял обязанности помощника бригадира и мастера производственного обучения. В период с 2005 по 2007 год он занимал должность главного специалиста Управления сельского хозяйства Целинного района. Вклад в агропромышленный комплекс С 2007 года Дмитрий Александрович был частью Департамента агропромышленного комплекса Курганской области, где его профессионализм и усердие позволили ему достичь должности исполняющего обязанности начальника отдела агропроизводства. Прощание Прощание с Дмитрием Александровичем состоится 26 марта в 11:00 по адресу: село Целинное, улица Кирова, дом 30. Департамент агропромышленного комплекса ранее информировал, что все коллеги разделяют горе утраты и выражают глубокие соболезнования родным и близким.
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