От радиотехника до начальника отдела агропроизводства: кем был умерший в Курганской области Проскуряков

Известный работник агропромышленного комплекса Курганской области Дмитрий Проскуряков скончался. Департамент агропромышленного комплекса Курганской области объявил о скоропостижной кончине Дмитрия Александровича, занимавшего значимую роль в развитии сельского хозяйства региона. URA.RU собрало информацию о жизненном пути Проскурякова.
Жизнь и карьера Дмитрия Проскурякова
Дмитрий Александрович родился 3 июня 1971 года в деревне Листвянка Целинного муниципального округа Курганской области. После успешного окончания Курганского сельскохозяйственного института в 1993 году, он начал свою профессиональную деятельность как радиотехник в АО «Рассвет». Он проходил службу в Российской армии, а затем занимался инженерной деятельностью, работая механиком. Также он исполнял обязанности помощника бригадира и мастера производственного обучения. В период с 2005 по 2007 год он занимал должность главного специалиста Управления сельского хозяйства Целинного района.
Вклад в агропромышленный комплекс
С 2007 года Дмитрий Александрович был частью Департамента агропромышленного комплекса Курганской области, где его профессионализм и усердие позволили ему достичь должности исполняющего обязанности начальника отдела агропроизводства.
Прощание
Прощание с Дмитрием Александровичем состоится 26 марта в 11:00 по адресу: село Целинное, улица Кирова, дом 30. Департамент агропромышленного комплекса ранее информировал, что все коллеги разделяют горе утраты и выражают глубокие соболезнования родным и близким.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».