Стало известно, что актер Ефремов планирует делать на свободе

Актер Михаил Ефремов, вероятно, будет лечиться или отдыхать после того, как выйдет по удовлетворенному прошению об условно-досрочном освобождении. У артиста хроническая обструктивная болезнь легких. Об этом сообщил адвокат актера Юрий Падалко в беседе с URA.RU.
«Может быть, лечение, может быть, отдых <...> У него легкие тяжело больны», — отметил Юрий Падалко. Он отметил, что актер сможет выйти только через 15 суток.
Ранее стало известно, что Ефремову одобрили прошение об УДО, он не сможет водить автомобиль и менять место жительства до окончания срока в 2027 году. Актера приговорили к исправительной колонии.
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