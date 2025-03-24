Стало известно, что актер Ефремов планирует делать на свободе

Адвокат Падалко: актер Михаил Ефремов будет лечиться и отдыхать на свободе
© Служба новостей «URA.RU»
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Ефремов будет отдыхать и заниматься лечением легких
Ефремов будет отдыхать и заниматься лечением легких Фото:

Актер Михаил Ефремов, вероятно, будет лечиться или отдыхать после того, как выйдет по удовлетворенному прошению об условно-досрочном освобождении. У артиста хроническая обструктивная болезнь легких. Об этом сообщил адвокат актера Юрий Падалко в беседе с URA.RU. 

«Может быть, лечение, может быть, отдых <...> У него легкие тяжело больны», — отметил Юрий Падалко. Он отметил, что актер сможет выйти только через 15 суток.

Ранее стало известно, что Ефремову одобрили прошение об УДО, он не сможет водить автомобиль и менять место жительства до окончания срока в 2027 году. Актера приговорили к исправительной колонии.

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Актер Михаил Ефремов, вероятно, будет лечиться или отдыхать после того, как выйдет по удовлетворенному прошению об условно-досрочном освобождении. У артиста хроническая обструктивная болезнь легких. Об этом сообщил адвокат актера Юрий Падалко в беседе с URA.RU.  «Может быть, лечение, может быть, отдых <...> У него легкие тяжело больны», — отметил Юрий Падалко. Он отметил, что актер сможет выйти только через 15 суток. Ранее стало известно, что Ефремову одобрили прошение об УДО, он не сможет водить автомобиль и менять место жительства до окончания срока в 2027 году. Актера приговорили к исправительной колонии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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