Как убедить застройщика исправить дефекты после заселения

Срок гарантии на выполненные строительные работы установлен в размере пяти лет и отсчитывается с даты передачи квартиры инвестору. В свою очередь, управляющей организации предоставляется три года на то, чтобы обратиться в суд после выявления недочетов. Об этом сообщает Верховный суд РФ, вынесший решение по спору между управляющей компанией и застройщиком.
«Верховный суд отменил это решение, указав, что в данном случае должен применяться пятилетний гарантийный срок, который начинается с момента передачи жилого помещения. Кроме того, период исковой давности для управляющей компании составляет три года и исчисляется с момента обнаружения недостатков», — передают «Известия» детали дела.
ВС РФ рассмотрел спор между управляющей компанией и застройщиком, который отказался ремонтировать протекающую крышу и нарушенную гидроизоляцию в новом доме. Местные суды отклонили иск, сославшись на истечение срока давности, однако Верховный суд отменил это решение.
Эксперты отмечают, что застройщики не всегда отказываются от устранения недостатков, особенно если это угрожает их репутации. Однако на практике жильцам нередко приходится обращаться в суд, чтобы взыскать расходы на ремонт. При этом судебные издержки, включая экспертизы, могут достигать 80–160 тысяч рублей, и даже выигранный иск не всегда покрывает все затраты.
Юристы советуют жильцам объединяться и подавать коллективные иски — это увеличивает шансы на успех. Также важно фиксировать все дефекты сразу после их обнаружения и требовать от застройщика письменных ответов на претензии — это поможет в дальнейших разбирательствах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.