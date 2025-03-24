Сотни студентов УрФУ получат стипендии от «Группы Синара»

Стипендию от «Синары» в 15 тысяч рублей получат 200 студентов УрФУ
© Служба новостей «URA.RU»
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В основном стипендии получат студенты технических специальностей УрФУ
В основном стипендии получат студенты технических специальностей УрФУ Фото:

Екатеринбургский холдинг «Группа Синара» запустил стипендиальную программу для восьми институтов Уральского федерального университета (УрФУ). Первые 200 студентов рейтинга будут получать ежемесячно 15 тысяч рублей до конца августа, сообщили в пресс-службе компании.

«Мы планируем не только выплачивать стипендию талантливым студентам различных направлений, но и знакомить их с нашими предприятиями, подключать к участию в корпоративных мероприятиях, в том числе в молодежной научно-практической конференции. Также стипендиаты „Группы Синара“ будут в приоритетном порядке рассматриваться на прохождение производственной практики и стажировок на предприятиях компании, а в дальнейшем — и на трудоустройство», — рассказала замгендиректора по управлению персоналом «Группы Синара» Татьяна Берковская.

Больше всего стипендий получат представители института новых материалов и технологий (94), энергетического института (29) и передовой инженерной школы (25). Стипендиатами стали также будущие строители, химики, физики, математики и экономисты.

Стипендия учреждена для студентов, обучающихся очно и имеющих успехи в учебе. Они должны осваивать программы бакалавриата, специалитета или магистратуры. Подведение итогов будет проходить каждый семестр. Следующая заявочная кампания состоится в сентябре 2025 года.

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Екатеринбургский холдинг «Группа Синара» запустил стипендиальную программу для восьми институтов Уральского федерального университета (УрФУ). Первые 200 студентов рейтинга будут получать ежемесячно 15 тысяч рублей до конца августа, сообщили в пресс-службе компании. «Мы планируем не только выплачивать стипендию талантливым студентам различных направлений, но и знакомить их с нашими предприятиями, подключать к участию в корпоративных мероприятиях, в том числе в молодежной научно-практической конференции. Также стипендиаты „Группы Синара“ будут в приоритетном порядке рассматриваться на прохождение производственной практики и стажировок на предприятиях компании, а в дальнейшем — и на трудоустройство», — рассказала замгендиректора по управлению персоналом «Группы Синара» Татьяна Берковская. Больше всего стипендий получат представители института новых материалов и технологий (94), энергетического института (29) и передовой инженерной школы (25). Стипендиатами стали также будущие строители, химики, физики, математики и экономисты. Стипендия учреждена для студентов, обучающихся очно и имеющих успехи в учебе. Они должны осваивать программы бакалавриата, специалитета или магистратуры. Подведение итогов будет проходить каждый семестр. Следующая заявочная кампания состоится в сентябре 2025 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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