Сотни студентов УрФУ получат стипендии от «Группы Синара»

Екатеринбургский холдинг «Группа Синара» запустил стипендиальную программу для восьми институтов Уральского федерального университета (УрФУ). Первые 200 студентов рейтинга будут получать ежемесячно 15 тысяч рублей до конца августа, сообщили в пресс-службе компании.
«Мы планируем не только выплачивать стипендию талантливым студентам различных направлений, но и знакомить их с нашими предприятиями, подключать к участию в корпоративных мероприятиях, в том числе в молодежной научно-практической конференции. Также стипендиаты „Группы Синара“ будут в приоритетном порядке рассматриваться на прохождение производственной практики и стажировок на предприятиях компании, а в дальнейшем — и на трудоустройство», — рассказала замгендиректора по управлению персоналом «Группы Синара» Татьяна Берковская.
Больше всего стипендий получат представители института новых материалов и технологий (94), энергетического института (29) и передовой инженерной школы (25). Стипендиатами стали также будущие строители, химики, физики, математики и экономисты.
Стипендия учреждена для студентов, обучающихся очно и имеющих успехи в учебе. Они должны осваивать программы бакалавриата, специалитета или магистратуры. Подведение итогов будет проходить каждый семестр. Следующая заявочная кампания состоится в сентябре 2025 года.
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