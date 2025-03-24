Курганский родкомитет выступил против идеи платить деньги беременным школьницам

© Служба новостей «URA.RU»
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Выплаты могут быть восприняты школьницами как способ решения финансовых проблем, считает родкомитет
Выплаты могут быть восприняты школьницами как способ решения финансовых проблем, считает родкомитет Фото:

Председатель Курганского родительского комитета Юрий Леонов обеспокоен идеей властей Орловской области выплачивать школьницам по 100 тысяч рублей при постановке на учет по беременности. Своим мнением общественник поделился с URA.RU.

«Как родитель, я понимаю желание властей помочь подросткам в трудной жизненной ситуации, но подобная выплата выглядит скорее как поощрение ранних беременностей. Меня беспокоит, что такая инициатива может создать ложные стимулы для школьниц, которые в силу возраста не всегда осознают все последствия такого решения», — отмечает Леонов.

Общественник подчеркнул, что ранняя беременность серьёзно влияет на здоровье девочки, может помешать получению образования и значительно сузить жизненные перспективы. Подростки, как правило, ещё не готовы к полноценной ответственности за ребёнка, и поддержка государства должна помогать справляться с уже возникшими трудностями, а не создавать условия, при которых молодые девушки будут воспринимать беременность как способ решения финансовых проблем. «Намного разумнее было бы вкладывать ресурсы в профилактику, просвещение и поддержку подростков, чтобы они могли осознанно планировать своё будущее, а не рассматривать беременность как способ получить финансовую выгоду», — подчеркивает Леонов.

Оперативно получить комментарий уполномоченного по правам ребенка в Курганской области Марины Самойловой URA.RU не удалось. В пресс-службу правительства области направлен запрос, с просьбой уточнить, рассматриваются ли подобные меры поддержки для региона. Ответ ожидается.

Ранее в Орловской области единовременную выплату на сумму 100 тысяч рублей распространили на школьниц, вставших на учет по беременности. Соответствующий указ подписал губернатор региона Андрей Клычков. Изначально (решение принято в декабре 2024 года) эти выплаты полагались только беременным студенткам и рассматривались как мера по улучшению демографической ситуации.

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Председатель Курганского родительского комитета Юрий Леонов обеспокоен идеей властей Орловской области выплачивать школьницам по 100 тысяч рублей при постановке на учет по беременности. Своим мнением общественник поделился с URA.RU. «Как родитель, я понимаю желание властей помочь подросткам в трудной жизненной ситуации, но подобная выплата выглядит скорее как поощрение ранних беременностей. Меня беспокоит, что такая инициатива может создать ложные стимулы для школьниц, которые в силу возраста не всегда осознают все последствия такого решения», — отмечает Леонов. Общественник подчеркнул, что ранняя беременность серьёзно влияет на здоровье девочки, может помешать получению образования и значительно сузить жизненные перспективы. Подростки, как правило, ещё не готовы к полноценной ответственности за ребёнка, и поддержка государства должна помогать справляться с уже возникшими трудностями, а не создавать условия, при которых молодые девушки будут воспринимать беременность как способ решения финансовых проблем. «Намного разумнее было бы вкладывать ресурсы в профилактику, просвещение и поддержку подростков, чтобы они могли осознанно планировать своё будущее, а не рассматривать беременность как способ получить финансовую выгоду», — подчеркивает Леонов. Оперативно получить комментарий уполномоченного по правам ребенка в Курганской области Марины Самойловой URA.RU не удалось. В пресс-службу правительства области направлен запрос, с просьбой уточнить, рассматриваются ли подобные меры поддержки для региона. Ответ ожидается. Ранее в Орловской области единовременную выплату на сумму 100 тысяч рублей распространили на школьниц, вставших на учет по беременности. Соответствующий указ подписал губернатор региона Андрей Клычков. Изначально (решение принято в декабре 2024 года) эти выплаты полагались только беременным студенткам и рассматривались как мера по улучшению демографической ситуации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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