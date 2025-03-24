Курганский родкомитет выступил против идеи платить деньги беременным школьницам

Председатель Курганского родительского комитета Юрий Леонов обеспокоен идеей властей Орловской области выплачивать школьницам по 100 тысяч рублей при постановке на учет по беременности. Своим мнением общественник поделился с URA.RU.
«Как родитель, я понимаю желание властей помочь подросткам в трудной жизненной ситуации, но подобная выплата выглядит скорее как поощрение ранних беременностей. Меня беспокоит, что такая инициатива может создать ложные стимулы для школьниц, которые в силу возраста не всегда осознают все последствия такого решения», — отмечает Леонов.
Общественник подчеркнул, что ранняя беременность серьёзно влияет на здоровье девочки, может помешать получению образования и значительно сузить жизненные перспективы. Подростки, как правило, ещё не готовы к полноценной ответственности за ребёнка, и поддержка государства должна помогать справляться с уже возникшими трудностями, а не создавать условия, при которых молодые девушки будут воспринимать беременность как способ решения финансовых проблем. «Намного разумнее было бы вкладывать ресурсы в профилактику, просвещение и поддержку подростков, чтобы они могли осознанно планировать своё будущее, а не рассматривать беременность как способ получить финансовую выгоду», — подчеркивает Леонов.
Оперативно получить комментарий уполномоченного по правам ребенка в Курганской области Марины Самойловой URA.RU не удалось. В пресс-службу правительства области направлен запрос, с просьбой уточнить, рассматриваются ли подобные меры поддержки для региона. Ответ ожидается.
Ранее в Орловской области единовременную выплату на сумму 100 тысяч рублей распространили на школьниц, вставших на учет по беременности. Соответствующий указ подписал губернатор региона Андрей Клычков. Изначально (решение принято в декабре 2024 года) эти выплаты полагались только беременным студенткам и рассматривались как мера по улучшению демографической ситуации.
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