23 марта 2025

В ЯНАО растет заболеваемость гриппом

За 12 неделю 2025 года в ЯНАО выявлено 558 случаев гриппа
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители ЯНАО болеют гриппом и ОРВИ
Жители ЯНАО болеют гриппом и ОРВИ Фото:

В ЯНАО продолжается рост количества заболевших гриппом — за неделю в округе выявили еще 60 новых случаев болезни. Тем временем заболеваемость ОРВИ пошла на спад, об этом сообщает Роспотребнадзор ЯНАО.

«За 12 неделю 2025 года в округе выявлено 558 случаев гриппа. За 12 неделю 2025 года в округе зарегистрировано: 6 431 случай ОРВИ (из них 3 942 случая среди детского населения до 18 лет). Госпитализированы в ГБУЗ ЯНАО с диагнозом ОРВИ — 178 человек, из них — 149 детей», — сообщили на официальном сайте Управления Роспоребнадзора по ЯНАО.

Количество заболевших ОРВИ уменьшилось на 548 человек с 11 недели, тогда показатель составлял 6979 случаев. URA.RU сообщало, что почти 200 человек за неделю госпитализировали в ЯНАО с диагнозом ОРВИ.

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В ЯНАО продолжается рост количества заболевших гриппом — за неделю в округе выявили еще 60 новых случаев болезни. Тем временем заболеваемость ОРВИ пошла на спад, об этом сообщает Роспотребнадзор ЯНАО. «За 12 неделю 2025 года в округе выявлено 558 случаев гриппа. За 12 неделю 2025 года в округе зарегистрировано: 6 431 случай ОРВИ (из них 3 942 случая среди детского населения до 18 лет). Госпитализированы в ГБУЗ ЯНАО с диагнозом ОРВИ — 178 человек, из них — 149 детей», — сообщили на официальном сайте Управления Роспоребнадзора по ЯНАО. Количество заболевших ОРВИ уменьшилось на 548 человек с 11 недели, тогда показатель составлял 6979 случаев. URA.RU сообщало, что почти 200 человек за неделю госпитализировали в ЯНАО с диагнозом ОРВИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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