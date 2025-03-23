В ЯНАО растет заболеваемость гриппом

В ЯНАО продолжается рост количества заболевших гриппом — за неделю в округе выявили еще 60 новых случаев болезни. Тем временем заболеваемость ОРВИ пошла на спад, об этом сообщает Роспотребнадзор ЯНАО.
«За 12 неделю 2025 года в округе выявлено 558 случаев гриппа. За 12 неделю 2025 года в округе зарегистрировано: 6 431 случай ОРВИ (из них 3 942 случая среди детского населения до 18 лет). Госпитализированы в ГБУЗ ЯНАО с диагнозом ОРВИ — 178 человек, из них — 149 детей», — сообщили на официальном сайте Управления Роспоребнадзора по ЯНАО.
Количество заболевших ОРВИ уменьшилось на 548 человек с 11 недели, тогда показатель составлял 6979 случаев. URA.RU сообщало, что почти 200 человек за неделю госпитализировали в ЯНАО с диагнозом ОРВИ.
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