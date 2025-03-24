Зеленский оценил заморозку помощи США в контексте неудач ВСУ в Курской области

Приостановка военной помощи от США не повлияла на операцию ВСУ в Курской области, однако его беспокоило отсутствие американских разведданных. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью американскому изданию.
«Я бы не сказал, что заморозка повлияла на операцию в Курской области», — подчеркнул Владимир Зеленский в интервью изданию Time. Зеленский также отказался возлагать ответственность за текущую ситуацию на администрацию президента США Дональда Трампа, подчеркивая, что основное внимание уделяется действиям на поле боя.
Украинский лидер добавил, что его больше беспокоили заявления американского президента об окружении ВСУ, а также отсутствие необходимых разведданных от США. Несмотря на эти вызовы, Зеленский отверг идею о прекращении попыток ВСУ удержаться в Курской области.
ВС РФ начали масштабное наступление в регионе 8 марта 2025 года. В результате этого большая часть украинских войск была выбита с оккупированных ими территорий, в том числе из города Суджа. Многие зарубежные СМИ писали о тотальном отступлении ВСУ из Курской области, а также о попадании армии Украины в полное окружение.
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