Какое будущее видят у рынка пермской недвижимости застройщики и аналитики

В Перми первичный рынок недвижимости продолжит расти. Стоимость квадратного метра больше не опустится ниже 100 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали участники рынка.
«Точно не стоит ожидать снижения цен на недвижимость. Новые проекты стартуют с ценами выше предыдущих предложений, что говорит о стабильном спросе. Возможно появление разовых акций и скидок от застройщиков. Однако цена в 100 тысяч рублей за квадратный метр в новостройках Перми уже уходит в прошлое», — рассказал партнер сервиса квартирных решений Самолет Плюс в Перми Виктор Груздев корреспонденту агентства.
Он добавил, что Пермь привлекает внимание не только местных, но и федеральных девелоперов. В будущем ожидается появление новых крупных проектов от таких компаний как «Брусника», ФСК и «Самолет». Также в городе активно развивается концепция комплексного развития территорий. Это позволит Перми стать одним из лидеров по развитию новостроек.
Директор пермской компании «Ингрупп» Матвей Дружинин тоже придерживается оптимистичного прогноза. По мнению эксперта, рост цен продолжится, но ипотека станет доступнее.
«Мы смотрим на будущее рынка первичной недвижимости в Перми с оптимизмом, полагая, что за ближайшие год-полтора ключевая ставка вернется в приемлемый диапазон. Это существенно повысит доступность ипотеки и, как следствие, стимулирует спрос на новое жилье», — отметил Дружинин. Он добавил, что сейчас компания реализует проекты, которые будут востребованны на рынке и укрепят позиции девелопера.
Аналитики сервиса «Объектив.рф» уверены, что на подорожание квадратного метра повлияет рост цен на строительные материалы и работы, увеличение зарплаты, а также инфляция. Но при этом неизвестно, как рынок отреагирует на снижение ключевой ставки, лимиты по льготным программам, изменения правил ипотечного стандрата и другие факторы.
«Другое дело итоговая цена сделки — она будет зависеть от условий для каждого конкретного покупателя. И здесь уже могут применяться как различные скидки, так и надбавки на итоговую стоимость квартиры», — рассказал директор аналитического центра «КД-Консалтинг», эксперт сервиса «Объектив.РФ» в Перми Алексей Скоробогач.
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