На Ямале резко выросло количество вакансий с вахтовым графиком

С декабря 2024 по февраль 2025 года в ЯНАО на 77%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось количество вакансий с вахтовым графиком. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Работы».
«Средние зарплатные предложения в вакансиях для новых сотрудников выросли на 12% год к году и составили 163 425 рублей», — отметили аналитики. На самые высокие зарплаты могли рассчитывать крановщики, которым в среднем готовы платить 210 104 рубля, динамика средних зарплат за год выросла на 14%.
Наиболее высокую динамику роста средних заработных предложений в ЯНАО показали каменщики. За год зарплатные предложения для них выросли на 58%.
Топ-5 высокооплачиваемых вакансий с вахтовым графиком работы в ЯНАО зимой 2024-2025 года. Среднее зарплатное предложение
- Крановщик — 210 104 рублей (+14%);
- Водитель-экспедитор — 207 026 (+18%);
- Каменщик — 201 208 (+58%)
- Водитель спецтехники — 198 570 (+10%)
- Электрогазосварщик — 190 626 (+2%)
Ранее URA.RU рассказывало о наиболее востребованных вакансиях в ЯНАО с зарплатами от 120 тысяч рублей. В их число вошли водители грузовиков и монтажники.
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