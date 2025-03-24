На Ямале резко выросло количество вакансий с вахтовым графиком

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На Ямале спрос на вахтовиков зимой вырос на 77% (архивное фото)
На Ямале спрос на вахтовиков зимой вырос на 77% (архивное фото) Фото:

С декабря 2024 по февраль 2025 года в ЯНАО на 77%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось количество вакансий с вахтовым графиком. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Работы».

«Средние зарплатные предложения в вакансиях для новых сотрудников выросли на 12% год к году и составили 163 425 рублей», — отметили аналитики. На самые высокие зарплаты могли рассчитывать крановщики, которым в среднем готовы платить 210 104 рубля, динамика средних зарплат за год выросла на 14%.

Наиболее высокую динамику роста средних заработных предложений в ЯНАО показали каменщики. За год зарплатные предложения для них выросли на 58%.

Топ-5 высокооплачиваемых вакансий с вахтовым графиком работы в ЯНАО зимой 2024-2025 года. Среднее зарплатное предложение

  • Крановщик — 210 104 рублей (+14%);
  • Водитель-экспедитор —  207 026 (+18%);
  • Каменщик — 201 208 (+58%)
  • Водитель спецтехники — 198 570 (+10%)
  • Электрогазосварщик — 190 626 (+2%)

Ранее URA.RU рассказывало о наиболее востребованных вакансиях в ЯНАО с зарплатами от 120 тысяч рублей. В их число вошли водители грузовиков и монтажники.

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С декабря 2024 по февраль 2025 года в ЯНАО на 77%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилось количество вакансий с вахтовым графиком. Об этом URA.RU рассказали аналитики «Авито Работы». «Средние зарплатные предложения в вакансиях для новых сотрудников выросли на 12% год к году и составили 163 425 рублей», — отметили аналитики. На самые высокие зарплаты могли рассчитывать крановщики, которым в среднем готовы платить 210 104 рубля, динамика средних зарплат за год выросла на 14%. Наиболее высокую динамику роста средних заработных предложений в ЯНАО показали каменщики. За год зарплатные предложения для них выросли на 58%. Топ-5 высокооплачиваемых вакансий с вахтовым графиком работы в ЯНАО зимой 2024-2025 года. Среднее зарплатное предложение Ранее URA.RU рассказывало о наиболее востребованных вакансиях в ЯНАО с зарплатами от 120 тысяч рублей. В их число вошли водители грузовиков и монтажники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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