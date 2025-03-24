Актер Олешко проведет благотворительный концерт премии «Андрюша» в Челябинске

В Челябинске на площадке «МТС Live Холл» 24 апреля проведут благотворительный концерт XVI премии «Андрюша-2025». Ведущим мероприятия, посвященного итогам сразу двух лет премии, станет заслуженный артист России Александр Олешко. Об этом сообщили в пресс-службе детского фонда «Андрюша».
«Премия — это концерт, достойный лучших сцен мира. У жителей и гостей Челябинска есть уникальная возможность увидеть наш „детский Оскар“ из зала, прочувствовать его атмосферу всеми фибрами души. Вырученные средства мы направляем на поддержку и обучение талантливых ребят», — отметил один из членов жюри, народный артист РФ Андрис Лиепа.
На концерте выступят лауреаты 2024 и 2025 годов вместе с членами жюри — артистами из Москвы и Тюмени. Зрителей будут ждать вокальные и танцевальные номера, а также постановки, посвященные 80-летию Великой Победы. Сюрпризом станет выход на сцену Александра Олешко, который исполнит песню военных лет вместе с детской студией хореографии «Урал». Организаторы обещают шоу, наполненное уникальными визуальными эффектами и мультимедийными технологиями.
Помимо концертной программы, гостей ждет возможность познакомиться с творчеством юных художников на выставке «Я рисую счастье». Стоит отметить, что в этом году конкурс стал рекордсменом по количеству участников, собрав более 3300 детей со всего региона.
Как ранее сообщало URA.RU, детский благотворительный фонд «Андрюша» вошел в десятку лучших организаций России в сфере культуры и искусства. Челябинский фонд получил высокую оценку среди почти трех тысяч некоммерческих организаций, продемонстрировав образцовую открытость, отчетность и прозрачность.
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