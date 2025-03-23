23 марта 2025
22 марта 2025
21 марта 2025

В Петербурге оштрафован преподаватель, писавший за деньги работы студентам

© Служба новостей «URA.RU»
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Островерхов получил взятки от 22 студентов на общую сумму не менее 976 000 рублей
Островерхов получил взятки от 22 студентов на общую сумму не менее 976 000 рублей Фото:

Московский суд Петербурга оштрафовал на 2,5 миллиона рублей бывшего старшего преподавателя кафедры «Аэропортов и авиаперевозок» СПбГУГА за взятки и написание дипломных работ. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Александр Островерхов вину признал. С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 2 500 000 рублей», — пишет Объединенная пресс-служба судов Петербурга в официальном telegram-канале. Также суд лишил преподавателя права заниматься педагогической деятельностью на три года.

Островерхов в период с апреля по декабрь 2019 года принял взятку в размере 80 000 рублей от студента за выполнение и успешную защиту выпускной квалификационной работы (ВКР) от имени ученика. Помимо этого, Островерхов также получил взятки от 21 студента на общую сумму не менее 976 000 рублей за аналогичные услуги. В дополнение к этим действиям, Островерхов замешан в посредничестве во взяточничестве, помогая другим лицам получить незаконные преимущества при поступлении в университет.

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Московский суд Петербурга оштрафовал на 2,5 миллиона рублей бывшего старшего преподавателя кафедры «Аэропортов и авиаперевозок» СПбГУГА за взятки и написание дипломных работ. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. «Александр Островерхов вину признал. С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 2 500 000 рублей», — пишет Объединенная пресс-служба судов Петербурга в официальном telegram-канале. Также суд лишил преподавателя права заниматься педагогической деятельностью на три года. Островерхов в период с апреля по декабрь 2019 года принял взятку в размере 80 000 рублей от студента за выполнение и успешную защиту выпускной квалификационной работы (ВКР) от имени ученика. Помимо этого, Островерхов также получил взятки от 21 студента на общую сумму не менее 976 000 рублей за аналогичные услуги. В дополнение к этим действиям, Островерхов замешан в посредничестве во взяточничестве, помогая другим лицам получить незаконные преимущества при поступлении в университет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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