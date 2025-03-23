23 марта 2025

В ХМАО синоптики обещают плюсовую температуру

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителей ХМАО ждет весенние потепление
Жителей ХМАО ждет весенние потепление Фото:

Жителей ХМАО ждет весеннее потепление, однако ночные заморозки и порывистый ветер сохранятся. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, в конце марта регион столкнется с контрастами: днем воздух прогреется до +9°C, а ночью в восточных районах температура опустится до -23°C.

«25 марта ночью небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Температура воздуха -11,-16 °С, местами по восточной половине -18,-23 °С. Днем температура +1,-4 °С, в западных районах +3,+8 °С. 26 марта температура ночью по западной половине округа -1,-6 °С, по восточной половине -8,-13 °С. Днем +3,+8 °С. 27 марта температура ночью +1,-4 °С, днем +4,+9 °С», — сказано в прогнозе синоптиков.

Данные Gismeteo по городам:

  • В Ханты-Мансийске с понедельника по среду днем в среднем от -6 до +4 градусов. Ночью от -13 до -5. Ветер с порывами до 11 м/с. Во вторник небольшой снег, переменная облачность.
  • В Сургуте в понедельник днем ожидается температура -10 градусов, однако к среде потеплеет до +3 градусов. Ночью будет колебаться от -14 до -9 градусов. В понедельник небольшой снег. Ветер до 14 м/с 
  • В Нижневартовске неделя начинается с -4 градусов, однако к среде потеплеет до 0 градусов днем. Ночью ожидается снижение до -15 градусов. В понедельник пасмурно и небольшой снег. Ветер до 13 м/с.
  • Днем в Нефтеюганске температура составит от -3 градусов и с течением недели поднимется до +4 градусов. Ночью все еще ожидаются заморозки до -13 градусов. В понедельник небольшой снег. Ветер до 12 м/с.

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Жителей ХМАО ждет весеннее потепление, однако ночные заморозки и порывистый ветер сохранятся. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, в конце марта регион столкнется с контрастами: днем воздух прогреется до +9°C, а ночью в восточных районах температура опустится до -23°C. «25 марта ночью небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Температура воздуха -11,-16 °С, местами по восточной половине -18,-23 °С. Днем температура +1,-4 °С, в западных районах +3,+8 °С. 26 марта температура ночью по западной половине округа -1,-6 °С, по восточной половине -8,-13 °С. Днем +3,+8 °С. 27 марта температура ночью +1,-4 °С, днем +4,+9 °С», — сказано в прогнозе синоптиков. Данные Gismeteo по городам:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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