ВС РФ отразили попытку вторжения украинских войск в Белгородскую область

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ВС РФ отразили попытку украинских бойцов проскочить в Белгородскую область
ВС РФ отразили попытку украинских бойцов проскочить в Белгородскую область Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные успешно отразили попытку вторжения ВСУ в Белгородскую область. Об этом сообщило Министерство обороны России в беседе с российскими СМИ. 

«Расчетами FPV-дронов 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ в составе группировки войск „Север“ все выявленные цели были уничтожены», — передает РБК заявление Минобороны. По информации ведомства, украинская сторона пыталась проскочить на российскую территорию с помощью различной техники, в частности, инженерных машин разграждения, бронемашин, а также квадроциклов и багги.

Помимо уничтожения техники, российскими военными были ликвидированы личные составы украинских подразделений, пытавшихся проникнуть на территорию России. В результате операции ни один из нападавших не смог достичь своей цели, ВС РФ обеспечили безопасность приграничной зоны.

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Российские военные успешно отразили попытку вторжения ВСУ в Белгородскую область. Об этом сообщило Министерство обороны России в беседе с российскими СМИ.  «Расчетами FPV-дронов 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ в составе группировки войск „Север“ все выявленные цели были уничтожены», — передает РБК заявление Минобороны. По информации ведомства, украинская сторона пыталась проскочить на российскую территорию с помощью различной техники, в частности, инженерных машин разграждения, бронемашин, а также квадроциклов и багги. Помимо уничтожения техники, российскими военными были ликвидированы личные составы украинских подразделений, пытавшихся проникнуть на территорию России. В результате операции ни один из нападавших не смог достичь своей цели, ВС РФ обеспечили безопасность приграничной зоны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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