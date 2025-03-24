ВС РФ отразили попытку вторжения украинских войск в Белгородскую область

Российские военные успешно отразили попытку вторжения ВСУ в Белгородскую область. Об этом сообщило Министерство обороны России в беседе с российскими СМИ.
«Расчетами FPV-дронов 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ в составе группировки войск „Север“ все выявленные цели были уничтожены», — передает РБК заявление Минобороны. По информации ведомства, украинская сторона пыталась проскочить на российскую территорию с помощью различной техники, в частности, инженерных машин разграждения, бронемашин, а также квадроциклов и багги.
Помимо уничтожения техники, российскими военными были ликвидированы личные составы украинских подразделений, пытавшихся проникнуть на территорию России. В результате операции ни один из нападавших не смог достичь своей цели, ВС РФ обеспечили безопасность приграничной зоны.
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