Зеленский заявил, что в США начали верить Путину на слово

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Зеленский заявил, что Путин может влиять на администрацию США
Зеленский заявил, что Путин может влиять на администрацию США Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Некоторые чиновники из администрации главы США Дональда Трампа начали верить президенту России Владимиру Путину на слово. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью зарубежным СМИ.

«Американские чиновники начали верить Путину на слово», — передает издание Time слова Зеленского. По его данным, России удается влиять на часть чиновников в окружении Трампа, в том числе, по урегулированию конфликта на Украине.

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Некоторые чиновники из администрации главы США Дональда Трампа начали верить президенту России Владимиру Путину на слово. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью зарубежным СМИ. «Американские чиновники начали верить Путину на слово», — передает издание Time слова Зеленского. По его данным, России удается влиять на часть чиновников в окружении Трампа, в том числе, по урегулированию конфликта на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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