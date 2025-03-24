Зеленский заявил, что в США начали верить Путину на слово

Зеленский заявил, что Путин может влиять на администрацию США
новость из сюжетаПереговоры России, США и Украины по остановке конфликта
Некоторые чиновники из администрации главы США Дональда Трампа начали верить президенту России Владимиру Путину на слово. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью зарубежным СМИ.
«Американские чиновники начали верить Путину на слово», — передает издание Time слова Зеленского. По его данным, России удается влиять на часть чиновников в окружении Трампа, в том числе, по урегулированию конфликта на Украине.
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