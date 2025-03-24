ВСУ пытались атаковать газоконденсатное месторождение на мысе Тарханкут в Крыму

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ВСУ попытались совершить очередную атаку на РФ
ВСУ попытались совершить очередную атаку на РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В воскресенье, 23 марта, украинские военнослужащие совершила попытку атаки беспилотниками газоконденсатное месторождение на мысе Тарханкут на Крымском полуострове. Атака была успешно отражена, все четыре дрона были сбиты. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«... вечером 23 марта ... российскими средствами ПВО была отражена атака киевского режима с применением четырех украинских БПЛА по глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут...» — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале Минобороны.

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В воскресенье, 23 марта, украинские военнослужащие совершила попытку атаки беспилотниками газоконденсатное месторождение на мысе Тарханкут на Крымском полуострове. Атака была успешно отражена, все четыре дрона были сбиты. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «... вечером 23 марта ... российскими средствами ПВО была отражена атака киевского режима с применением четырех украинских БПЛА по глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут...» — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале Минобороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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