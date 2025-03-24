ВСУ пытались атаковать газоконденсатное месторождение на мысе Тарханкут в Крыму

В воскресенье, 23 марта, украинские военнослужащие совершила попытку атаки беспилотниками газоконденсатное месторождение на мысе Тарханкут на Крымском полуострове. Атака была успешно отражена, все четыре дрона были сбиты. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«... вечером 23 марта ... российскими средствами ПВО была отражена атака киевского режима с применением четырех украинских БПЛА по глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут...» — заявили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале Минобороны.
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