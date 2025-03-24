Губернатор Шумков поздравил с юбилеем пенсионера, пережившего немецкую оккупацию

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил с 90-летним юбилеем жителя Звериноголовского округа Михаила Панаитова. Об этом рассказал Вадим Шумков в своем telegram-канале.
Его жизненный путь отражает судьбу многих его ровесников, переживших тяжелые исторические испытания, заметил губернатор. «Сегодня поздравления с 90-летием принимает Михаил Иванович Панаитов из Звериноголовского округа. Как и большинство его ровесников — человек непростой судьбы», — написал Шумков в telegram-канале.
Михаил Панаитов, уроженец молдавского города Комрат, пережил как немецкую оккупацию, так и голод послевоенных лет, пишет губернатор. В 1949 году его семья подверглась репрессиям и была выслана в Курганскую область. Спустя семь лет, после реабилитации, семье разрешили вернуться на историческую родину, однако они выбрали остаться в Сибири. Михаил Панаитов посвятил свыше 40 лет строительству и развитию Курганской области. Его вклад виден во множестве объектов — от жилых домов до Домов культуры и детских садов.
На пенсии Панаитов не знает скуки: занимается своим садом и огородом. Он уже подготовил рассаду, ожидая теплых весенних дней. Губернатор пишет, что все заготовки и консервации Панаитов делает сам, используя урожай с собственного приусадебного участка. Особенно Шумков отметил вишневое варенье.
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