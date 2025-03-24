Вернулся домой, чтобы помочь фронту: как живет челябинский герой СВО Владимир Забегаев

Владимир Забегаев: мы помогаем ветеранам обрести себя в мирной жизни

24 марта 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

Владимир Забегаев помогает бойцам не только юридически, но и морально Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Владимир Забегаев из Челябинской области воевал в составе 9-го полка морской пехоты, командовал разведвзводом и корректировал артиллерию. После тяжелого ранения герой не сдался, а сейчас активно поддерживает ветеранов, семьи погибших и следит за тем, чтобы бойцы получали положенную помощь. О том, как новый спорт в регионе помогает бойцам укрепить дух и тело, главных проблемах ветеранов и роли героя в их жизни, URA.RU узнало у Владимира Забегаева. «Мы помогаем ветеранам в мирной жизни обрести себя и восстановиться», — коротко описывает свою работу Владимир Забегаев. Работать над гуманитарной помощью Забегаев не перестает до сих пор. С 2014 герой ездил в Донецк в качестве волонтера. Как он признался URA.RU, сбор и доставку грузов он оставил лишь в то время, когда сам находился на фронте в роли бойца. Однако, он успевает влиять и на другие сферы жизни ветеранов. Основной проблемой бойцов Забегаев назвал трудоустройство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Чаще всего по юридической части обращаются с вопросом: „как восстановиться по службе?“. Многие ребята после ранений хотят вновь связать свою жизнь с военной службой. Также занимаемся восстановлением наших бойцов, воевавших с 2014 года. Хотим добиться того, чтобы они без проблем могли попасть на межведомственную комиссию для получения статуса ветерана. Хотя это пока редкость», — поделился с URA.RU Забегаев. Герой также подчеркнул необходимость слаженного трудоустройства вернувшихся бойцов. В данном вопросе приходится подключать и личные знакомства, поделился мужчина. «Еще одна острая проблема — трудоустройство. В этой сфере стараемся помочь всеми способами. Хочется, чтобы на постоянной основе было стабильное трудоустройство. Война закончится и вернется очень много ребят. Необходимо, чтобы все было подготовлено и мы могли достойно принять наших героев, вернувшихся с СВО», — заявил URA.RU Забегаев. Ветеран выезжает к бойцам и лично. Он проверяет, как мужчин приняли в мирной жизни, есть ли у них необходимость в материальной помощи и реабилитации, выданы ли все выплаты. Следж-хоккей помогает бойцам реабилитироваться к мирной жизни, сообщил Забегаев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Через спорт бойцов приходится вытаскивать за уши. Как бывает: он посмотрел, написал „хочу“, а потом протрезвел и желание пропало — ему хочется заново сходить за бутылкой. Я таких ребят пытаюсь выдернуть оттуда. Кто у нас с бутылкой „сидел“, преодолели за неделю тренировок. Обычно сценарий один: его трясет, морозит, на глаза слезы, но потом жизнь складывается хорошо», — поделился с URA.RU герой. Ветеран таких коллег не осуждает и подчеркивает, что у каждого бойца свои тяжести жизни. Он привел в пример истории осуждения ветеранов в их же семьях, мужчин-сирот и героев с тяжелой судьбой. Это могли быть самые стойкие бойцы на фронте, однако обстоятельства в мирной жизни бывают разные, считает Забегаев. Одним из значимых направлений его работы стал спорт. В ноябре прошлого года фонд предложил ему создать региональную команду по следж-хоккею. Как рассказал URA.RU Забегаев, такой вид спорта помогает не только моральному духу, но и физическому здоровью ветеранов «В порыве игры боец не понимает, как делает физические упражнения. Ему намного легче двигаться. У меня пулевое ранение в руку через плечо. Она не разгибалась до конца, однако сейчас она разгибается полностью за счет таких тренировок», — подчеркнул URA.RU Забегаев. Новость по теме Вставал после каждого ранения: челябинский боец СВО делает все для победы вернувшись домой В планах героя организовать занятия по следж-хоккею для бойцов в каждом муниципалитете, где есть места для тренировок. Позже таких спортсменов начнут приглашать в сборную региона. Другим вопросом, который важен по мнению Забегаева, стала возможность рассмотреть введение зарплаты таким спортсменам. Сегодня Владимир Забегаев продолжает свою деятельность, помогая бойцам, семьям погибших и молодому поколению. В ноябре 2024 года он стал помощником мэра Челябинска Алексея Лошкина по оказанию поддержки семьям бойцов. Ранее URA.RU рассказывало его историю возвращения на малую родину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владимир Забегаев из Челябинской области воевал в составе 9-го полка морской пехоты, командовал разведвзводом и корректировал артиллерию. После тяжелого ранения герой не сдался, а сейчас активно поддерживает ветеранов, семьи погибших и следит за тем, чтобы бойцы получали положенную помощь. О том, как новый спорт в регионе помогает бойцам укрепить дух и тело, главных проблемах ветеранов и роли героя в их жизни, URA.RU узнало у Владимира Забегаева. «Мы помогаем ветеранам в мирной жизни обрести себя и восстановиться», — коротко описывает свою работу Владимир Забегаев. Работать над гуманитарной помощью Забегаев не перестает до сих пор. С 2014 герой ездил в Донецк в качестве волонтера. Как он признался URA.RU, сбор и доставку грузов он оставил лишь в то время, когда сам находился на фронте в роли бойца. Однако, он успевает влиять и на другие сферы жизни ветеранов. «Чаще всего по юридической части обращаются с вопросом: „как восстановиться по службе?“. Многие ребята после ранений хотят вновь связать свою жизнь с военной службой. Также занимаемся восстановлением наших бойцов, воевавших с 2014 года. Хотим добиться того, чтобы они без проблем могли попасть на межведомственную комиссию для получения статуса ветерана. Хотя это пока редкость», — поделился с URA.RU Забегаев. Герой также подчеркнул необходимость слаженного трудоустройства вернувшихся бойцов. В данном вопросе приходится подключать и личные знакомства, поделился мужчина. «Еще одна острая проблема — трудоустройство. В этой сфере стараемся помочь всеми способами. Хочется, чтобы на постоянной основе было стабильное трудоустройство. Война закончится и вернется очень много ребят. Необходимо, чтобы все было подготовлено и мы могли достойно принять наших героев, вернувшихся с СВО», — заявил URA.RU Забегаев. Ветеран выезжает к бойцам и лично. Он проверяет, как мужчин приняли в мирной жизни, есть ли у них необходимость в материальной помощи и реабилитации, выданы ли все выплаты. «Через спорт бойцов приходится вытаскивать за уши. Как бывает: он посмотрел, написал „хочу“, а потом протрезвел и желание пропало — ему хочется заново сходить за бутылкой. Я таких ребят пытаюсь выдернуть оттуда. Кто у нас с бутылкой „сидел“, преодолели за неделю тренировок. Обычно сценарий один: его трясет, морозит, на глаза слезы, но потом жизнь складывается хорошо», — поделился с URA.RU герой. Ветеран таких коллег не осуждает и подчеркивает, что у каждого бойца свои тяжести жизни. Он привел в пример истории осуждения ветеранов в их же семьях, мужчин-сирот и героев с тяжелой судьбой. Это могли быть самые стойкие бойцы на фронте, однако обстоятельства в мирной жизни бывают разные, считает Забегаев. Одним из значимых направлений его работы стал спорт. В ноябре прошлого года фонд предложил ему создать региональную команду по следж-хоккею. Как рассказал URA.RU Забегаев, такой вид спорта помогает не только моральному духу, но и физическому здоровью ветеранов «В порыве игры боец не понимает, как делает физические упражнения. Ему намного легче двигаться. У меня пулевое ранение в руку через плечо. Она не разгибалась до конца, однако сейчас она разгибается полностью за счет таких тренировок», — подчеркнул URA.RU Забегаев. В планах героя организовать занятия по следж-хоккею для бойцов в каждом муниципалитете, где есть места для тренировок. Позже таких спортсменов начнут приглашать в сборную региона. Другим вопросом, который важен по мнению Забегаева, стала возможность рассмотреть введение зарплаты таким спортсменам. Сегодня Владимир Забегаев продолжает свою деятельность, помогая бойцам, семьям погибших и молодому поколению. В ноябре 2024 года он стал помощником мэра Челябинска Алексея Лошкина по оказанию поддержки семьям бойцов. Ранее URA.RU рассказывало его историю возвращения на малую родину.