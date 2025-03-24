Пассажирам пришлось идти пешком (архивное фото)
В Екатеринбурге вечером 24 марта на проспекте Космонавтов парализовало движение трамваев и троллейбусов. Пробка на путях выстроилась на пересечении с улицей Фронтовых Бригад, а троллейбусы встали возле остановки «Техучилище», рассказал URA.RU читатель.
«Стоит абсолютно весь электротранспорт. Пассажиры говорят, что троллейбус оборвал провод, и движение резко парализовалось», — сказал собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в диспетчерскую «Гортранса». Там пояснили, что на месте уже работает аварийная бригада.
Движение стоит около 40 минут
Троллейбусы встали возле перекрестка с переулком Полимерный
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