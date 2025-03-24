Движение трамваев и троллейбусов полностью встало на Уралмаше. Скрин

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Пассажирам пришлось идти пешком (архивное фото)
Пассажирам пришлось идти пешком (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 24 марта на проспекте Космонавтов парализовало движение трамваев и троллейбусов. Пробка на путях выстроилась на пересечении с улицей Фронтовых Бригад, а троллейбусы встали возле остановки «Техучилище», рассказал URA.RU читатель.

«Стоит абсолютно весь электротранспорт. Пассажиры говорят, что троллейбус оборвал провод, и движение резко парализовалось», — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в диспетчерскую «Гортранса». Там пояснили, что на месте уже работает аварийная бригада.

Движение стоит около 40 минут
Движение стоит около 40 минут
Фото:
Троллейбусы встали возле перекрестка с переулком Полимерный
Троллейбусы встали возле перекрестка с переулком Полимерный
Фото:

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В Екатеринбурге вечером 24 марта на проспекте Космонавтов парализовало движение трамваев и троллейбусов. Пробка на путях выстроилась на пересечении с улицей Фронтовых Бригад, а троллейбусы встали возле остановки «Техучилище», рассказал URA.RU читатель. «Стоит абсолютно весь электротранспорт. Пассажиры говорят, что троллейбус оборвал провод, и движение резко парализовалось», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в диспетчерскую «Гортранса». Там пояснили, что на месте уже работает аварийная бригада.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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