Челябинец выиграл в лотерею почти два миллиона

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Челябинец купил билет в мобильном приложении
Челябинец купил билет в мобильном приложении Фото:

Житель Челябинской области выиграл в лотерею более 1,8 миллиона рублей. Удачным стал билет «Рапидо Драйв», стоимость которого — 100 рублей.

«В „Рапидо Драйв“ появилось два миллионера. Участник из Челябинской области выиграл 1 809 825 рублей. Еще один миллион рублей отправился в Пермский край», — сообщили в группе во «ВКонтакте» «Столото» .

В начале марта челябинец выиграл в лотерею более 13,5 миллионов рублей. Он приобрел билет за 70 рублей.

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Житель Челябинской области выиграл в лотерею более 1,8 миллиона рублей. Удачным стал билет «Рапидо Драйв», стоимость которого — 100 рублей. «В „Рапидо Драйв“ появилось два миллионера. Участник из Челябинской области выиграл 1 809 825 рублей. Еще один миллион рублей отправился в Пермский край», — сообщили в группе во «ВКонтакте» «Столото» . В начале марта челябинец выиграл в лотерею более 13,5 миллионов рублей. Он приобрел билет за 70 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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