Челябинец выиграл в лотерею почти два миллиона

Челябинец купил билет в мобильном приложении
Житель Челябинской области выиграл в лотерею более 1,8 миллиона рублей. Удачным стал билет «Рапидо Драйв», стоимость которого — 100 рублей.
«В „Рапидо Драйв“ появилось два миллионера. Участник из Челябинской области выиграл 1 809 825 рублей. Еще один миллион рублей отправился в Пермский край», — сообщили в группе во «ВКонтакте» «Столото» .
В начале марта челябинец выиграл в лотерею более 13,5 миллионов рублей. Он приобрел билет за 70 рублей.
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