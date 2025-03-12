12 марта 2025

Вице-премьер правительства РФ похвалил ХМАО за организацию кубка защитников Отечества

Вице-премьер правительства РФ отметил ХМАО за «Кубок защитников Отечества»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко похвалил ХМАО за организацию кубка защитников Отечества
Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко похвалил ХМАО за организацию кубка защитников Отечества Фото:

ХМАО отмечен на федеральном уровне за проведение первого зимнего «Кубка защитников Отечества» для ветеранов СВО. Зампред правительства Дмитрий Чернышенко назвал мероприятие уникальным и объединяющим героев спецоперации через спорт.

«Это важное спортивное событие станет еще одним шагом по реабилитации и поддержке ветеранов СВО через физическую активность в спорте. Гостеприимство и климатические условия Ханты-Мансийского автономного округа — Югра позволяют провести „Кубок защитников Отечества“ на самом высоком уровне», — озвучили слова Чернышенко во время торжественной церемонии открытия мероприятия.

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук отметил роль региона в организации соревнований. «Региональная инфраструктура, созданная в Югре для зимнего и адаптивного спорта, сыграла ключевую роль в выборе места проведения. Более 300 спортсменов из 60 субъектов представляют свои регионы — это доверие и ответственность», — сказал глава региона.

Соревнования проходят на объектах «ЮграМегаСпорт», включая Центр зимних видов спорта и Ледовый дворец. В программе — лыжные гонки, биатлон, следж-хоккей и горнолыжный спорт.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО проведут первый всероссийский «Кубок защитников Отечества» для ветеранов СВО. Соревнования проводятся совместно с государственным фондом «Защитники Отечества» и Паралимпийским комитетом России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ХМАО отмечен на федеральном уровне за проведение первого зимнего «Кубка защитников Отечества» для ветеранов СВО. Зампред правительства Дмитрий Чернышенко назвал мероприятие уникальным и объединяющим героев спецоперации через спорт. «Это важное спортивное событие станет еще одним шагом по реабилитации и поддержке ветеранов СВО через физическую активность в спорте. Гостеприимство и климатические условия Ханты-Мансийского автономного округа — Югра позволяют провести „Кубок защитников Отечества“ на самом высоком уровне», — озвучили слова Чернышенко во время торжественной церемонии открытия мероприятия. Губернатор ХМАО Руслан Кухарук отметил роль региона в организации соревнований. «Региональная инфраструктура, созданная в Югре для зимнего и адаптивного спорта, сыграла ключевую роль в выборе места проведения. Более 300 спортсменов из 60 субъектов представляют свои регионы — это доверие и ответственность», — сказал глава региона. Соревнования проходят на объектах «ЮграМегаСпорт», включая Центр зимних видов спорта и Ледовый дворец. В программе — лыжные гонки, биатлон, следж-хоккей и горнолыжный спорт. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО проведут первый всероссийский «Кубок защитников Отечества» для ветеранов СВО. Соревнования проводятся совместно с государственным фондом «Защитники Отечества» и Паралимпийским комитетом России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...