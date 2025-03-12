Вице-премьер правительства РФ похвалил ХМАО за организацию кубка защитников Отечества

ХМАО отмечен на федеральном уровне за проведение первого зимнего «Кубка защитников Отечества» для ветеранов СВО. Зампред правительства Дмитрий Чернышенко назвал мероприятие уникальным и объединяющим героев спецоперации через спорт.
«Это важное спортивное событие станет еще одним шагом по реабилитации и поддержке ветеранов СВО через физическую активность в спорте. Гостеприимство и климатические условия Ханты-Мансийского автономного округа — Югра позволяют провести „Кубок защитников Отечества“ на самом высоком уровне», — озвучили слова Чернышенко во время торжественной церемонии открытия мероприятия.
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук отметил роль региона в организации соревнований. «Региональная инфраструктура, созданная в Югре для зимнего и адаптивного спорта, сыграла ключевую роль в выборе места проведения. Более 300 спортсменов из 60 субъектов представляют свои регионы — это доверие и ответственность», — сказал глава региона.
Соревнования проходят на объектах «ЮграМегаСпорт», включая Центр зимних видов спорта и Ледовый дворец. В программе — лыжные гонки, биатлон, следж-хоккей и горнолыжный спорт.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО проведут первый всероссийский «Кубок защитников Отечества» для ветеранов СВО. Соревнования проводятся совместно с государственным фондом «Защитники Отечества» и Паралимпийским комитетом России.
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