В Кургане начинается весенняя обработка парков и скверов от клещей

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От клещей планируют обработать 113 общественных территорий Кургана
От клещей планируют обработать 113 общественных территорий Кургана Фото:

В Кургане приступают к весенней акарицидной обработке парков, скверов и набережных. Планируется обработать 113 общественных территорий. Об этом сообщает мэрия Кургана.

«В Кургане приступают к весенней акарицидной обработке парков, скверов и набережных. По данным департамента развития городского хозяйства, мероприятия проходят в рамках муниципального контракта и проводятся дважды в год — весной и осенью. Планируют обработать 113 общественных территорий», — говорится в telegram-канале «Город Курган».

Обработка начнется при благоприятных погодных условиях — отсутствии осадков и сильного ветра. В первую очередь от клещей защитят территории в центральной части города: Городской сад им. А. Невского, сквер-сад барона Розена, сквер памяти жертв политических репрессий, сквер им. В. Высоцкого, Троицкую площадь. В течение весны 2025 года акарицидная обработка будет проведена на городских территориях общей площадью более 41,5 гектара, сообщают власти Кургана. 

Ранее URA.RU сообщало, что с приходом тепла в Кургане начали мыть остановки после зимы. Уже очищены остановки на нескольких ключевых улицах, включая шоссе имени Тюнина и проспект Машиностроителей. В ближайшее время планируется привести в порядок остановки на улицах Гоголя, Ленина и других. Работы проводятся с использованием поливомоечной техники и специальных моющих средств, также убирается мусор и незаконная реклама.

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В Кургане приступают к весенней акарицидной обработке парков, скверов и набережных. Планируется обработать 113 общественных территорий. Об этом сообщает мэрия Кургана. «В Кургане приступают к весенней акарицидной обработке парков, скверов и набережных. По данным департамента развития городского хозяйства, мероприятия проходят в рамках муниципального контракта и проводятся дважды в год — весной и осенью. Планируют обработать 113 общественных территорий», — говорится в telegram-канале «Город Курган». Обработка начнется при благоприятных погодных условиях — отсутствии осадков и сильного ветра. В первую очередь от клещей защитят территории в центральной части города: Городской сад им. А. Невского, сквер-сад барона Розена, сквер памяти жертв политических репрессий, сквер им. В. Высоцкого, Троицкую площадь. В течение весны 2025 года акарицидная обработка будет проведена на городских территориях общей площадью более 41,5 гектара, сообщают власти Кургана.  Ранее URA.RU сообщало, что с приходом тепла в Кургане начали мыть остановки после зимы. Уже очищены остановки на нескольких ключевых улицах, включая шоссе имени Тюнина и проспект Машиностроителей. В ближайшее время планируется привести в порядок остановки на улицах Гоголя, Ленина и других. Работы проводятся с использованием поливомоечной техники и специальных моющих средств, также убирается мусор и незаконная реклама.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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