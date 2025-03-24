24 марта 2025

Трудоустройство в Кургане: обзор актуальных вакансий

В Кургане требуется сварщик с зарплатой до 240 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане открывается ряд новых вакансий в марте 2025 года
В Кургане открывается ряд новых вакансий в марте 2025 года Фото:

В Кургане открывается ряд новых вакансий, предоставляющих уникальные возможности для профессионального роста и стабильного дохода. В этой статье на основе данных hh.ru представлен обзор актуальных предложений для специалистов с различным уровнем опыта. Подробности в материале URA.RU.

Старший продавец в сети магазинов «Светлое и Темное». Открыта вакансия с заработной платой от 45000 до 50000 рублей, не требующая опыта работы, предусматривающая обучение и возможности карьерного роста до руководящих позиций при графике 2/2, официальном оформлении по ТК РФ с выплатой зарплаты дважды в месяц и возможными премиями и бонусами.

Продавец-кассир на АЗС «Газпромнефть». Вакансия с предложением от 45000 рублей ориентирована на кандидатов без опыта и включает работу с клиентами, разогрев продукции кафе, выкладку товара и поддержание порядка на рабочем месте.

Менеджер по работе с партнерами в компании «Комус». Это предложение предусматривает стабильную зарплату от 100000 рублей, разъездной формат работы по графику 5/2, корпоративную мобильную связь, медицинскую страховку, а также обязанности по поддержанию и развитию клиентской базы, проведению переговоров и оформлению коммерческих предложений.

Офис-менеджер в автошколе. Вакансия с зарплатой от 30000 до 55000 рублей предполагает выполнение задач по работе с курсантами, заключению договоров, организации учебного процесса и поддержанию порядка в офисе при графике 2/2.

Диспетчер в компании «Технотранс». Предложение с оплатой около 55000 рублей ориентировано на кандидатов, готовых распределять задачи между сотрудниками, контролировать качество продукции, вести техническую документацию и взаимодействовать с отделами закупок, логистики и продаж, с графиком 5/2 и официальным трудоустройством, предусматривающим корпоративную связь и дополнительные бонусы.

Водитель-экспедитор. Вакансия с зарплатой от 70000 до 80000 рублей требует наличия опыта вождения и прав категории В для работы на автомобиле «Газель», предусматривает пятидневный рабочий день с 8:00 до 17:00, своевременную оплату и возможность командировок.

Администратор в кабаре «Gatsby». Предложение для энергичных и харизматичных кандидатов, предусматривающее встречу и сопровождение гостей, организацию мероприятий и координацию работы персонала в яркой атмосфере заведения, с индивидуально обсуждаемым графиком, бонусами за отличную работу и зарплатой от 50000 до 70000 рублей.

Сварщик. Вакансия для специалистов со стажем с заработной платой от 180000 до 240000 рублей предполагает выполнение сварки труб и металлоконструкций, требует наличия квалификационных удостоверений и опыта работы, с предоставлением жилья, питания, спецодежды и возможностью дополнительного материального поощрения за перевыполнение нормы.

Администратор в студии красоты. Предложение с заработной платой 30000–35000 рублей рассчитано на кандидатов без опыта работы и включает встречу клиентов, ведение кассового учета, работу с телефоном и социальными сетями при графике 2/2, в дружном коллективе.

Оператор на фармацевтическом складе. Вакансия с зарплатой 65000 рублей предусматривает оформление расходных документов, договоров и коммерческих предложений в режиме 5/2, требует уверенного владения ПК и работы с программами Microsoft Office, что позволяет рассмотреть кандидатов без опыта, способных работать в условиях многозадачности.

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В Кургане открывается ряд новых вакансий, предоставляющих уникальные возможности для профессионального роста и стабильного дохода. В этой статье на основе данных hh.ru представлен обзор актуальных предложений для специалистов с различным уровнем опыта. Подробности в материале URA.RU. Старший продавец в сети магазинов «Светлое и Темное». Открыта вакансия с заработной платой от 45000 до 50000 рублей, не требующая опыта работы, предусматривающая обучение и возможности карьерного роста до руководящих позиций при графике 2/2, официальном оформлении по ТК РФ с выплатой зарплаты дважды в месяц и возможными премиями и бонусами. Продавец-кассир на АЗС «Газпромнефть». Вакансия с предложением от 45000 рублей ориентирована на кандидатов без опыта и включает работу с клиентами, разогрев продукции кафе, выкладку товара и поддержание порядка на рабочем месте. Менеджер по работе с партнерами в компании «Комус». Это предложение предусматривает стабильную зарплату от 100000 рублей, разъездной формат работы по графику 5/2, корпоративную мобильную связь, медицинскую страховку, а также обязанности по поддержанию и развитию клиентской базы, проведению переговоров и оформлению коммерческих предложений. Офис-менеджер в автошколе. Вакансия с зарплатой от 30000 до 55000 рублей предполагает выполнение задач по работе с курсантами, заключению договоров, организации учебного процесса и поддержанию порядка в офисе при графике 2/2. Диспетчер в компании «Технотранс». Предложение с оплатой около 55000 рублей ориентировано на кандидатов, готовых распределять задачи между сотрудниками, контролировать качество продукции, вести техническую документацию и взаимодействовать с отделами закупок, логистики и продаж, с графиком 5/2 и официальным трудоустройством, предусматривающим корпоративную связь и дополнительные бонусы. Водитель-экспедитор. Вакансия с зарплатой от 70000 до 80000 рублей требует наличия опыта вождения и прав категории В для работы на автомобиле «Газель», предусматривает пятидневный рабочий день с 8:00 до 17:00, своевременную оплату и возможность командировок. Администратор в кабаре «Gatsby». Предложение для энергичных и харизматичных кандидатов, предусматривающее встречу и сопровождение гостей, организацию мероприятий и координацию работы персонала в яркой атмосфере заведения, с индивидуально обсуждаемым графиком, бонусами за отличную работу и зарплатой от 50000 до 70000 рублей. Сварщик. Вакансия для специалистов со стажем с заработной платой от 180000 до 240000 рублей предполагает выполнение сварки труб и металлоконструкций, требует наличия квалификационных удостоверений и опыта работы, с предоставлением жилья, питания, спецодежды и возможностью дополнительного материального поощрения за перевыполнение нормы. Администратор в студии красоты. Предложение с заработной платой 30000–35000 рублей рассчитано на кандидатов без опыта работы и включает встречу клиентов, ведение кассового учета, работу с телефоном и социальными сетями при графике 2/2, в дружном коллективе. Оператор на фармацевтическом складе. Вакансия с зарплатой 65000 рублей предусматривает оформление расходных документов, договоров и коммерческих предложений в режиме 5/2, требует уверенного владения ПК и работы с программами Microsoft Office, что позволяет рассмотреть кандидатов без опыта, способных работать в условиях многозадачности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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