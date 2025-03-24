Военкор «Известий» Александр Федорчак погиб в зоне СВО

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Умер Александр Федорчак
Умер Александр Федорчак Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне проведения специальной военной операции на Украине погиб военный корреспондент издания «Известия» Александр Федорчак. Об этом сообщила сама газета.

«Корреспондент „Известий“ Александр Федорчак погиб в зоне проведения спецоперации», — написали в telegram-канале издания. Точная причина смерти военкора пока не раскрывается.

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В зоне проведения специальной военной операции на Украине погиб военный корреспондент издания «Известия» Александр Федорчак. Об этом сообщила сама газета. «Корреспондент „Известий“ Александр Федорчак погиб в зоне проведения спецоперации», — написали в telegram-канале издания. Точная причина смерти военкора пока не раскрывается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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