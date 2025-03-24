Военкор «Известий» Александр Федорчак погиб в зоне СВО

Умер Александр Федорчак
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В зоне проведения специальной военной операции на Украине погиб военный корреспондент издания «Известия» Александр Федорчак. Об этом сообщила сама газета.
«Корреспондент „Известий“ Александр Федорчак погиб в зоне проведения спецоперации», — написали в telegram-канале издания. Точная причина смерти военкора пока не раскрывается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.