24 марта 2025

В Кургане и Шадринске потеплеет до +10 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Кургане потеплеет до +10
В Кургане потеплеет до +10 Фото:

В Кургане 24 марта марта воздух прогреется до +10 градусов. Осадки не ожидаются. Об этом сообщает Курганский ЦГМС.

«В Кургане прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9°С, днем потепление +8...+10°С», — говорится в сводке метеоцентра на сайте регионального управления МЧС. По данным Гидрометцентра России, с 26 по 30 марта в Кургане сохранится теплая и сухая погода. Днем +11...+13, ночью 0...-2.

В Шадринске 25 марта ожидается переменная облачность, без осадков. Днем до +8 градусов. В последующие дни воздух будет прогреваться до +10...+13 градусов. Осадки не прогнозируются.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане ожидается потепление: в конце марта температура днем достигнет +14-17 градусов, а в начале апреля — до +19 градусов, что выше нормы на 10 градусов. Ночные температуры до 29 марта будут отрицательными, до -2 градусов, а с 1 апреля станут положительными, около +2 градусов. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане 24 марта марта воздух прогреется до +10 градусов. Осадки не ожидаются. Об этом сообщает Курганский ЦГМС. «В Кургане прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9°С, днем потепление +8...+10°С», — говорится в сводке метеоцентра на сайте регионального управления МЧС. По данным Гидрометцентра России, с 26 по 30 марта в Кургане сохранится теплая и сухая погода. Днем +11...+13, ночью 0...-2. В Шадринске 25 марта ожидается переменная облачность, без осадков. Днем до +8 градусов. В последующие дни воздух будет прогреваться до +10...+13 градусов. Осадки не прогнозируются. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане ожидается потепление: в конце марта температура днем достигнет +14-17 градусов, а в начале апреля — до +19 градусов, что выше нормы на 10 градусов. Ночные температуры до 29 марта будут отрицательными, до -2 градусов, а с 1 апреля станут положительными, около +2 градусов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...