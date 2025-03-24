В Кургане и Шадринске потеплеет до +10 градусов

В Кургане 24 марта марта воздух прогреется до +10 градусов. Осадки не ожидаются. Об этом сообщает Курганский ЦГМС.
«В Кургане прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9°С, днем потепление +8...+10°С», — говорится в сводке метеоцентра на сайте регионального управления МЧС. По данным Гидрометцентра России, с 26 по 30 марта в Кургане сохранится теплая и сухая погода. Днем +11...+13, ночью 0...-2.
В Шадринске 25 марта ожидается переменная облачность, без осадков. Днем до +8 градусов. В последующие дни воздух будет прогреваться до +10...+13 градусов. Осадки не прогнозируются.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане ожидается потепление: в конце марта температура днем достигнет +14-17 градусов, а в начале апреля — до +19 градусов, что выше нормы на 10 градусов. Ночные температуры до 29 марта будут отрицательными, до -2 градусов, а с 1 апреля станут положительными, около +2 градусов.
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